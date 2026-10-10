Realpolitik, Paolo Mieli sgancia la bomba sulle elezioni: "Avremo una sorpresona"

"Fratelli d'Italia comunque guadagna ancora anche questa settimana, si attesta al 27,5 per cento - il sondaggio presentato da Alessandra Ghisleri a Realpolitik -. Il Partito Democratico al 19,5, perdono 0,2. Il Movimento 5 Stelle all'11,7 più 0,1. Forza Italia 7,5 come la scorsa settimana. Futuro Nazionale 7 e Alleanza Verde e Sinistra 6,8 più 0,1. La Lega di Salvini 6,3 meno 0,3. Se andiamo al cartello 10 invece vediamo che c'è Azione con Calenda che è al 3,3 più 0,1. Poi abbiamo Italia Viva con 2,3. Poi più Europa. Noi moderate a altri 5 per cento. Gli indecisi e le astensioni sarebbero al 43,9. Attualmente viene intorno al 65 per cento l'affluenza alle urne. Il dato vero è che quello che sta (0:51) salendo nei sondaggi un po' a scapito anche dei suoi alleati e un po' sicuramente anche (0:58) resa dal fatto che il centro-sinistra sembra un attimino in stallo, un po' imballato".

"Le due coalizioni fanno insieme 84%, gli altri, gli unici due partiti che riusciranno a presentarsi, che sono Azione e vanno il 10, c'è un 6% che balla e quel 6% sarà la sorpresona - il commento di Paolo Mieli -. Quindi noi stasera siamo in grado di dire che la sera delle elezioni, lunedì sera, avremo una sorpresona che è già individuabile nei dati che ci dà Alessandra Ghisleri".