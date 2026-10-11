"Mio padre votava Almirante. La sinistra?": Brunori Sas, parole pesantissime

Dario Brunori porta agli Arcimboldi di Milano "TuttoBrunori", uno spettacolo che intreccia musica, ricordi familiari e riflessioni politiche, sulla scia dei recital di Giorgio Gaber. Al centro, il rapporto sempre più complicato tra la sinistra e il popolo, raccontato attraverso le contraddizioni del cantautore, diventato una voce simbolica del mondo progressista nonostante le origini familiari lontane da quell'ambiente.

Il padre votava Almirante, mentre il figlio ha costruito una carriera legata alla cultura di sinistra. Da questa distanza nasce un dialogo immaginario, ironico e affettuoso, con il genitore scomparso prima del suo successo: "Sono diventato cantautore, quindi di sinistra. Tu che hai sempre votato Almirante…". Brunori ricorda anche la frequentazione di programmi televisivi che il padre detestava, sintetizzando ancora una volta il contrasto: "Sono diventato cantautore, e quindi di sinistra. Un figlio che canta per i comunisti mentre tu votavi Fiamma Tricolore…".

Lo spettacolo, come riporta IlSecolo d'Italia, diventa così anche un'autocritica dell'identità progressista e della sua rappresentazione pubblica. Brunori ironizza sul proprio ruolo di artista impegnato, tra iniziative benefiche e battaglie sociali: "Sono il king del woke, il santino perfetto del cantautore di sinistra".

Ma dietro l'ironia emerge una domanda politica precisa: perché la sinistra sembra perdere il contatto con la gente comune? "Possibile che ogni volta che la nomino scompare?", si chiede il cantautore. La provocazione culmina in una riflessione amara sul cambiamento del Paese: "Il popolo è come il lattosio, non lo tolleriamo più". E conclude con un ritratto sarcastico di una società sempre più distante dalle aspettative progressiste: "Il popolo è diventato nazionalista, negazionista, razzista. Sono come un caffè di cicoria: nero, amaro e fa cacare".