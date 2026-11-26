Angela Cipriano, giornalista originaria di Grosseto, è da circa tre anni la compagna di Francesco Schettino, ex comandante della nave da crociera ‘Costa Concordia’. Una relazione vissuta finora lontano dall’attenzione mediatica e diventata pubblica soltanto dopo l’intervista rilasciata dalla stessa Cipriano a Il Tirreno.

La loro storia è iniziata nell’ottobre del 2023, anche se i primi contatti risalgono a circa dieci anni prima. All’epoca, Cipriano seguiva a Grosseto il processo relativo al naufragio della ‘Costa Concordia’. Le occasioni di incontro erano legate esclusivamente alle udienze e agli sviluppi giudiziari. La giornalista aveva anche provato per due volte a ottenere un’intervista da Schettino, ma in entrambi i casi l’ex comandante aveva declinato la richiesta. Il rapporto tra i due, come ricordato dalla donna, era sempre rimasto cordiale.

Con la condanna definitiva e l’ingresso di Schettino nel carcere di Rebibbia, nel maggio 2017, ogni contatto si era interrotto.

A riavvicinarli, sei anni dopo, è stato un tragico evento familiare. Nel marzo 2023 Giuseppe Cipriano, cugino della giornalista e colonnello dell’Aeronautica militare di 48 anni, aveva perso la vita in un incidente aereo avvenuto a Guidonia. Appresa la notizia, Schettino aveva contattato Angela per esprimerle le proprie condoglianze. Quella telefonata aveva rappresentato l’occasione per ristabilire un legame. Da allora erano iniziate conversazioni telefoniche e uno scambio quotidiano di messaggi attraverso il sistema di posta elettronica riservato ai detenuti.

Il rapporto si era poi intensificato nell’ottobre dello stesso anno, quando Cipriano aveva raggiunto Schettino a Meta di Sorrento, in Campania, durante uno dei suoi permessi premio. Da quell’incontro era nata una relazione sentimentale, mantenuta lontana dai riflettori anche negli anni successivi.

Il 20 novembre scorso, dopo oltre nove anni trascorsi in carcere, Schettino ha lasciato Rebibbia, aprendo un nuovo capitolo della propria vita. Adesso la coppia è alle prese con l’organizzazione di una quotidianità condivisa. L’ex comandante rimarrà a Meta di Sorrento, dove a dicembre dovrebbe iniziare una nuova attività professionale presso un’agenzia specializzata nella gestione di bed & breakfast e abitazioni per le vacanze. Cipriano, invece, farà inizialmente ritorno a Grosseto, dove vive suo figlio, per poi raggiungere nuovamente il compagno in Campania.