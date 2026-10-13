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Omnibus, Sabino Cassese smonta Fratoianni: "Questo è motivo di chiarezza"

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martedì 13 ottobre 2026
Omnibus, Sabino Cassese smonta Fratoianni: "Questo è motivo di chiarezza"

1' di lettura

A Omnibus, il programma di approfondimento politico di La7, è stato ospite Sabino Cassese. Il costituzionalista ha replicato alle accuse di Nicola Fratoianni - anch’egli ospite della trasmissione - contro il governo sulla legge elettorale. "Non è un vincolo - le sue parole -. Secondo me quello è un invito a mettersi meglio d'accordo prima. Dato che noi abbiamo un'alternanza tra coalizioni e non un'alternanza tra partiti, c'è un problema di coesione delle coalizioni. E quindi il fatto di indicarlo fuori dal voto... perché la cosa prima era di indicarlo dentro al voto e invece adesso è nel programma. Si tratta più di un invito alle forze politiche di mettersi d'accordo prima in modo poi da non dover litigare dopo che invece un vincolo per il presidente della Repubblica. Chiaramente - ha concluso Cassese - se c'è un risultato elettorale chiaro, non è che il capo dello Stato sia completamente libero di scegliere".

"L’indicazione del candidato Premier nel programma è uno strumento per favorire la coesione delle coalizioni e offrire agli elettori un quadro politico più chiaro - il commento di Fratelli d'Italia su Facebook, che ha anche ricondiviso il video dell'intervento di Cassese -. Chi vince governa. La riforma elettorale del Governo Meloni va nella direzione giusta".

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