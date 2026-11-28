Ascese, declini, clamorosi ritorni. E poi pettegolezzi, misteri, addirittura il sangue: Bruno Vespa per decenni ha raccontato tutte le facce della politica italiana e non ha ancora finito. Ospite di David Parenzo a L’aria che tira, il conduttore di Porta a porta illustra il suo ultimo libro Storia della Seconda Repubblica, da Berlusconi a Meloni, da Prodi a Schlein regalando commenti indiscreti e illustrando scenari.

Il primo è per forza di cose il più ovvio. «Secondo te quando si va a votare?», gli domanda Parenzo. «Non ne ho la minima idea, ma prima di Capodanno non sapremo nulla», è l’unica certezza snocciolata da Vespa. «Credo ci sia una volontà della Meloni di anticipare, ma è tutto per aria. Questa storia uscita di marzo, su Dagospia... Troppo prematuro», taglia corto per poi spendersi in un ritratto enigmatico di Giuseppe Conte. «Eletto per caso, designato in una stanza d’albergo da Di Maio e Salvini, ha imparato magnificamente a fare politica sottolinea dell’ex premier, eterno alleato e sfidante della democratica Elly -. Può cambiare posizione da un istante all’altro, progressista e non di sinistra, perché il Movimento 5 Stelle è stato sempre trasversale e non a caso l’elettorato più vicino a quello dei 5 stelle è quello della Lega. Adesso siamo su posizioni radicalissime ma domani mattina lo puoi trovare tranquillamente su posizioni diverse».

E non è chiaro fino in fondo se le parole di Vespa siano un elogio al democristianissimo Giuseppe o un più sottile, perfido sfottò. Giudizio sospeso, insomma. Enigmatico, come quello per la triste vicenda di De Gennaro, il super poliziotto che si è tolto la vita dopo essere finito sotto indagine con l’accusa di depistaggio nella strage di via D’Amelio. Prima di uccidersi, ha lasciato un hard disk con un bigliettino: «Non ve l’ho dato perché non lo avreste capito».

«In questa bellissima lettera - sottolinea Vespa - rivendica i suoi meriti di uomo di stato ma non dice una parola sui suoi rapporti con Pepuccio Contorno. Lui è stato un grandissimo investigatore, forse il migliore che abbiamo mai avuto, decisivo nella lotta alla mafia ai tempi di Falcone, ma per ragioni per me incomprensibili visto il suo livello è accusato di aver coperto Contorno in una maniera che va al di là della legge, questo è il punto da chiarire». E anche questa è una chiave per comprendere la Seconda Repubblica.