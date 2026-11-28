«Capisco che poi la gente non vota più», commenta il sindaco di Milano Beppe Sala dimostrando che invece lui non ha capito. Non ha compreso, il primo cittadino uscente, che se tocchi il Natale agli italiani, i quali non vedono l’ora di festeggiarlo come sempre, tocchi la tradizione e la magia della festa, e almeno a Natale lasciateci quella magia e quel mistero.A Natale i cristiani celebrano la nascita di Gesù, l’allestimento standard in ogni casa che senta la tradizione prevede il presepe e l’albero addobbato, ma si chiama albero di Natale e non “albero del dono”, come invece ha deciso quest’anno il Comune di Milano per l’abete di piazza Duomo.

Sala si stupisce per l’indignazione generale. Prima ha fatto l’offeso dicendo che si tratta di una «polemica meschina e un po’ ignorante», poi con aria di superiorità tipica della sua parte, ha dato la colpa al centrodestra sostenendo che «quando i contenuti e la proposta politica sono come quelli che oggi la destra propone a Milano con questi dibattiti stucchevoli, non voglio dire che la gente fa bene a non andare a votare perché non potrei da politico dirlo, però capisco perché la gente non va a votare».

Insomma, Sala vuole volare alto, forse troppo però a giudicare dalle reazioni di tanti cittadini che chiedono soltanto di tornare al solito vecchio caro albero di Natale, lasciando stare nuove diciture e ideologie. Sebbene abiti a Roma, Fiorello si è espresso contro l’iniziativa. «Non è una questione né di destra né di sinistra», ha detto, «ma di buon senso». Lo showman non ritiene che «ci sia stata una sola persona di un’altra religione che ha chiamato il Comune di Milano perché si sentiva urtata. Stiamo andando nel futuro, abbiamo l’IA, i rettiliani sono tra di noi», ha ironizzato il conduttore di La Pennicanza, «arriveranno gli alieni, l’economia cadrà, il capitalismo è finito... almeno lasciateci uno straccio di tradizione, lasciateci il Natale!».

Fiorello ha poi lanciato un appello al suo amico Amadeus, che vive a Milano: «Ama, vai lì, portaci il cane e fagli lasciare un dono sotto l’albero!». Per Roberto Parodi, il noto “Parods” dei social che fa a pezzi il politicamente corretto, l’albero del dono «è l’ultima cazzata del Comune di Milano che forse voleva lanciare un messaggio ai maranza, i quali con i doni si sono portati avanti e hanno le case piene di sneakers di marca arraffate nelle vetrine».

Il consiglio di Parodi è quindi rivolto ai maranza: donate!».Tra i vip che hanno bocciato la trovata della giunta anche il comico Andrea Pucci, l’attore Fabio Ferrari che punge «quel genio» di Sala: «Sindaco, la prossima volta il presepe lo chiamiamo “la casa del bimbo” per non urtare gli islamici». Mentre la modella e conduttrice Elenoire Casalegno, pur non essendo in assoluto contraria ai cambiamenti perché è giusto «stare al passo con i tempi», spiega che però sulla tradizione del Natale è tutta un’altra storia e non c’era motivo di cambiare «una tradizione che fa tornare bambini e ricorda momenti dell’infanzia quando si stava in famiglia a fare insieme l’albero di Natale».Walter Zenga plaude a chi ha deciso di oscurare la scritta “dono” per rimettere Natale («grandi, chiunque l’abbia fatto») e oltre ai personaggi famosi, in generale è il popolo social a bocciare il nome “Albero del dono”, scelto per l’abete alto 26 metri che illuminerà piazza Duomo a Milano durante il periodo delle feste.

Lo dice il sondaggio Instant Mood di Arcadia secondo cui il sentiment sul nome scelto è negativo per l’88,4% della rete e positivo solo per l’11,6%.Sala oltre a ritenere che la polemica da parte del centrodestra sia stucchevole, ha ricordato che anche nel 2020 l’abete natalizio era stato ribattezzato “albero del dono” per via della generosità dei milanesi e della rete solidale che lo aveva finanziato. Ma allora era tempo di Covid e Milano non era stata devastata da giovani senza rispetto per le nostre tradizioni come è avvenuto quest’anno.