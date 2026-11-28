Chi sostituirà Enrico Mentana alla direzione del TgLa7? Secondo Dagospia, sarebbe sempre più vicina la nomina di Giovanni Floris, attuale conduttore di DiMartedì. Il giornalista, però, manterrebbe l’appuntamento in prima serata col suo programma. Dunque, sarebbe in diretta nell’edizione delle 20 del tg solo quattro giorni a settimana, ovvero mercoledì, giovedì, venerdì e sabato.

Intanto l’editore Urbano Cairo sarebbe in forte pressing su Marco Damilano: vorrebbe fosse lui il volto del lunedì sera di La7 al posto di Corrado Augias, scomparso nei giorni scorsi. Altra novità riguarderebbe Gerardo Greco, che andrebbe verso la conduzione unica di Omnibus. Sul fronte Mentana, infine, dei fedelissimi sarebbero pronti a seguirlo nella sua nuova avventura su Tv8. Si tratterebbe di Alessandra Sardoni e Paolo Celata.