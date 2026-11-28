Chi è il padrone delle lettere di Gianni De Gennaro? I diversi destinatari? La famiglia, erede universale dei suoi beni? O la Procura di Grosseto, che per prima è intervenuta sul luogo del suicidio, che le ha materialmente in mano ed è l’unico finora ad averle lette lecitamente? Di fatto, intorno alle ultime volontà dell’ex capo della polizia e dei servizi segreti si è aperta una contesa che racconta bene la delicatezza della partita. Lo scontro era già iniziato nei giorni scorsi, quando il capo della Procura di Grosseto, Maria Navarra, era intervenuta con una nota per rivendicare la competenza esclusiva a indagare sul suicidio, dopo che la Procura di Firenze incompetente sia per territorio che per reato - aveva reso noto di avere aperto a sua volta un fascicolo.

Ieri il salto di livello, dopo che il Corriere della sera pubblica in esclusiva ampi stralci di una delle lettere, verosimilmente il messaggio che lo stesso De Gennaro aveva scritto perché venisse divulgato, destinandolo «a chi voglia pubblicarlo».La prima reazione arriva dalla famiglia del defunto, che chiede che invece il documento citato dal Corriere venga reso noto nella sua interezza e soprattutto fa sapere che la lettera indirizzata da De Gennaro ai parenti per il momento è come se non esistesse: «La famiglia non ha nulla, nessuna lettera», dice all’Agi il legale della vedova Carla e dei figli Giulio e Francesco.Che fine ha fatto la lettera del suicida alla famiglia?

Non si spiegherebbe tanta agitazione se non col timore (o la speranza) che al momento di togliersi la vita l’uomo più potente della sicurezza italiana abbia messo nero su bianco informazioni delicate. I brani usciti finora della prima lettera non vanno in questa direzione, De Gennaro si definisce «un condannato a morte» che in quanto tale «non può mentire», e si produce solo in una appassionata difesa della propria carriera di servitore dello Stato: descrivendo i suoi ultimi anni, dopo il pensionamento, come la vita di una sorta di Cincinnato desideroso solo di godersi il buon ritiro in Maremma e subissato invece di richieste trasversali di assumere gli incarichi più disparati, dalla presidenza di Leonardo e dello Stretto di Messina agli incarichi alla Banca popolare di Bari.

Toni accorati e drammatici, nessuna rivelazione clamorosa, nelle otto pagine manoscritte poco prima di morire, nella serata di venerdì 19. L’attenzione così si concentra sulle tre parole chiave della lettera, quando il superpoliziotto si definisce un «condannato a morte».Non è un messaggio rivolto unicamente alla Procura della Repubblica di Caltanissetta, da cui si sentiva perseguitato e al cui capo Salvo De Luca ha indirizzato un’altra lettera. Dalle accuse che gli venivano mosse, a partire dall’avere depistato per aiutare Cosa Nostra le indagini sulla strage di via D’Amelio, aveva sempre detto di essere innocente e di poterlo dimostrare.

Se invece De Gennaro si sentiva già condannato, e alla pena massima, l’unica spiegazione è che si sentisse abbandonato da chi poteva e doveva difenderlo.Solo nelle prossime ore si scoprirà se nelle sue lettere De Gennaro abbia esplicitato in qualche modo il suo senso di abbandono. Uno dei messaggi dove lo Zar potrebbe essersi aperto di più è nella busta indirizzata ai familiari, che però ieri hanno pubblicamente chiesto che nulla ne trapeli: «è doveroso - scrivono gli eredi - che le lettere di Gianni De Gennaro indirizzate, direttamente o indirettamente, ai familiari o a persone a essi vicine siano trattate con il massimo riserbo e che il relativo contenuto non sia oggetto di divulgazione in alcuna forma, neppure parziale, nel rispetto del lutto». È certo che la Procura di Grosseto farà tesoro di questa richiesta, ma è altrettanto certo che prima di venire restituita qualunque lettera verrà analizzata per bene, e se conterrà elementi utili finirà agli atti di altre inchieste: quella di Firenze, che ha appositamente aperto un fascicolo a carico di ignoti per concorso in strage, ma anche quella di Caltanissetta.

È la Procura che continua a indagare sui presunti complici di De Gennaro nel depistaggio - che i pm nisseni considerano ampiamente provato - delle indagini sull’uccisione di Paolo Borsellino, iniziato già nel 1992 «sotto la sapiente regia di De Gennaro» e proseguito fino ai giorni nostri, col tentativo riuscito di azzittire il pentito di mafia Salvatore Contorno, compiuto direttamente da De Gennaro attraverso un suo factotum. Stamattina il corpo di De Gennaro verrà analizzato a Firenze, nell’istituto di medicina legale, alla presenza anche dei consulenti della famiglia: un’autopsia allargata anche agli esami tossicologici, per capire quanto il 78enne fosse lucido al momento dello sparo.Improbabili sorprese a parte, la prima parte dell’indagine si fermerà lì.

Va avanti tutto il resto, la ricostruzione del contesto: di cui fa parte anche l’interrogatorio a Caltanissetta di Attilio Bolzoni, l’ex giornalista di Repubblica che il giorno prima del suicidio di De Gennaro ha dato un brutto colpo alla sua reputazione rivelando che fu proprio lui a passare nel 1994 al quotidiano romano i verbali del pentito Cancemi che accusavano Silvio Berlusconi di legami con la mafia. È un passaggio cruciale per ricostruire gli anni in cui De Gennaro regnava indisturbato, e la sua tragica fine nessuno poteva immaginarla.