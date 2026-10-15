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Il Papa sta bene dopo l'operazione: "Si è alzato e ha fatto colazione"

giovedì 15 ottobre 2026
Il Papa sta bene dopo l'operazione: "Si è alzato e ha fatto colazione"

1' di lettura

Il Papa sta bene. Ricoverato al Gemelli da martedì, Leone XIV "ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione". Lo rende noto il Vaticano. Ieri il Pontefice, il giorno dopo l'asportazione di un tumore maligno, era stato sottoposto ad esami post - operatori. ﻿ I medici Luigi Carbone e Stefano Margaritora avevano fatto sapere che aveva eseguito "gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare: i valori sono nella norma per il tipo di intervento eseguito". Leone, sempre nella mattinata di ieri, ha svolto anche "la fisioterapia respiratoria e ha iniziato a camminare in stanza. Ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo. Il decorso procede secondo quanto previsto".

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Il Pontefice, prima dell'intervento chirurgico, a quanto si è appreso dai medici, ha eseguito tre esami: una broncoscopia robotica con biopsia, una tac toracica con contrasto e una pet. Il Pontefice martedì pomeriggio al Gemelli è stato sottoposto a un intervento chirurgico con diagnosi di ''adenocarcinoma polmonare'', un tumore maligno, con asportazione del ''lobo inferiore del polmone destro con tecnica video assistita''. L'intervento è durato novanta minuti, Leone è rimasto in sala operatoria per circa tre ore e con lui, come è stato riferito ieri, c'erano anche il suo medico Luigi Carbone e il capo della Gendarmeria, Gianluca Gaucci Broccoletti. Il decorso post operatorio è stimato in una settimana. 

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