Il Papa sta bene dopo l'operazione: "Si è alzato e ha fatto colazione"

Il Papa sta bene. Ricoverato al Gemelli da martedì, Leone XIV "ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione". Lo rende noto il Vaticano. Ieri il Pontefice, il giorno dopo l'asportazione di un tumore maligno, era stato sottoposto ad esami post - operatori. ﻿ I medici Luigi Carbone e Stefano Margaritora avevano fatto sapere che aveva eseguito "gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare: i valori sono nella norma per il tipo di intervento eseguito". Leone, sempre nella mattinata di ieri, ha svolto anche "la fisioterapia respiratoria e ha iniziato a camminare in stanza. Ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo. Il decorso procede secondo quanto previsto".