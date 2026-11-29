Alessandro Sallusti, ospite di Realpolitik su Rete 4, ha duramente attaccato l’Associazione Nazionale Magistrati. Secondo il direttore di Libero, l’ANM non sarebbe più un’associazione professionale neutrale, ma “un soggetto politico” apertamente avverso all’esecutivo di Giorgia Meloni.

“L’Associazione Nazionale Magistrati è un soggetto politico, è un soggetto politico a lei avverso”, ha dichiarato Sallusti. E ha aggiunto: “È una libera associazione politica che è il più grande oppositore, molto più di quanto lo sia l’opposizione parlamentare a questo governo”. Per sostenerlo, ha invitato a “entrare nelle chat delle varie sigle che compongono l’Associazione Nazionale Magistrati”: secondo lui, lì emergerebbe chiaramente l’orientamento politico della categoria.

Il dibattito, andato in onda venerdì 27 novembre, si è svolto sullo sfondo del caso De Gennaro, che sta dividendo la politica. In studio e in collegamento si sono confrontate posizioni nettamente distanti, con Sallusti che ha ribadito la tesi della politicizzazione della magistratura associata.

Resta il punto centrale sollevato da Sallusti: l’ANM, da organismo di rappresentanza dei magistrati, si sarebbe trasformata nel principale avversario politico del governo in carica. Un’accusa forte, destinata a riaccendere il sempiterno scontro tra politica e magistratura.