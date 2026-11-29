Quando lo scorso mercoledì il Rettore dell’Università per Stranieri di Siena (Unistrasi), Tomaso Montanari, se l’è cantata e suonata immaginava di aver fatto il pieno di consensi: «Il cambiamento l’ho fatto, senza sconti e seguendo i miei più profondi principi», aveva ammonito nella sua ultima inaugurazione dell’Anno Accademico (il mandato scadrà a ottobre).Sul tavolo c’era ancora la fumante questione dell’unico corso di laurea telematico dell’ateneo, la triennale L-10 in “Lingua, letteratura e arti italiane in prospettiva internazionale”, cancellato motu proprio perché (la sua accusa) gran parte dei docenti ricaricava per anni le stesse videolezioni registrate, contabilizzandole però come ore nuove nel monte ore, e quindi monetizzando.Dopo quello che Montanari sbandiera come atto di giustizia 8 prof hanno fatto ricorso, 39 docenti su 76 hanno disertato per protesta la cerimonia di mercoledì e, ora, si è scatenata la furia mista a tanta preoccupazione di quegli studenti alle prese con l’esame cancellato, ma ai quali il rettore aveva promesso che non ci sarebbero state «conseguenze»: «Non corrisponde a quanto sta accadendo. Nell’ambito dei procedimenti amministrativi avviati, gli studenti e i laureati coinvolti hanno ricevuto comunicazioni formali con un termine di appena dieci giorni per aderire a una procedura di validazione da svolgersi alla sede di Siena tramite “verifica integrativa” su esami già sostenuti, verbalizzati e superati rispettando fedelmente le istruzioni, i regolamenti e le modalità organizzative predisposte all’epoca dall’Ateneo stesso, pena la prospettata invalidazione o cancellazione degli esami dalla carriera», fanno sapere gli studenti coinvolti in una nota. Alla faccia della tutela e del diritto allo studio...

Le ricadute «sono già tangibili e colpiscono nel vivo chi studia», spiegano i ragazzi: c’è la totale incertezza sugli esami sostenuti, sul valore di lauree conseguite che rischiano l’annullamento. A Unistrasi, ateneo che conta circa 1500 studenti riuniti in un solo dipartimento, i regolamenti li firma Montanari, quindi da lui dipende il destino degli allievi.

Il corso annullato era stato stato pensato principalmente per residenti all’estero. Al fine di invogliarli a iscriversi, sono stati emessi bandi per la riduzione sulle tasse, l’ultimo dei quali in tempi recenti e con la firma del rettore. Gli esami finali si sono sempre svolti presso sedi convenzionate, non da casa. Ora invece, il Magnifico Montanari ha cambiato con effetto retroattivo il regolamento che la sua stessa Università aveva varato, e richiede l’esame (o anche più di uno, in vari casi) in presenza a Siena: sia per gli italiani, sia per chi dovrebbe venire da Brasile, Australia, Finlandia, con chiari problemi di costi e organizzativi, visto che molti già lavorano (ci sono da chiedere ferie e permessi). Chi non potrà permettterselo perderà la laurea? E Tomaso parla di «responsabilità»...