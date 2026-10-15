Otto e mezzo, Lilli Gruber fulmina Bersani: "Il campo largo non esiste"

"Questo campo largo non esiste perché non c'è unità su niente. Non c'è il programma, non c'è il leader, non si sa se le primarie si fanno e con quali regole... io le devo fare ogni volta la stessa domanda perché siamo sempre allo stesso punto". Lilli Gruber senza pietà. A Otto e mezzo, il programma di approfondimento politico di La7 è stato ospite Pier Luigi Bersani. L'ex segretario del Partito democratico si è trovato costretto a inventarsi una supercazz*** per giustificare l'ottimo stato di salute della sinistra italiana. Un'operazione che però non ha affatto convinto la padrona di casa.

"Non è un'affermazione vera. Intanto vogliamo un giro del mondo per vedere come è messa la sinistra nel mondo? E poi facciamo il paragone su come è messa la sinistra qui? Quindi il problema è un altro - la spiegazione di Bersani -. Che quell'ideologia di destra lì dentro al passaggio secolare che viviamo si è molto radicata perché le idee sono più forti dei fatti. E di questo bisogna che se ne carichino tutta la responsabilità anche i liberali famosi. Immagino che domani non farà notizia il fatto che, a parte l'Ucraina, hanno presentato 21 punti che sono una cornice piuttosto stretta di un programma".