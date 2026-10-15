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Otto e mezzo, Lilli Gruber fulmina Bersani: "Il campo largo non esiste"

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giovedì 15 ottobre 2026
Otto e mezzo, Lilli Gruber fulmina Bersani: "Il campo largo non esiste"

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"Questo campo largo non esiste perché non c'è unità su niente. Non c'è il programma, non c'è il leader, non si sa se le primarie si fanno e con quali regole... io le devo fare ogni volta la stessa domanda perché siamo sempre allo stesso punto". Lilli Gruber senza pietà. A Otto e mezzo, il programma di approfondimento politico di La7 è stato ospite Pier Luigi Bersani. L'ex segretario del Partito democratico si è trovato costretto a inventarsi una supercazz*** per giustificare l'ottimo stato di salute della sinistra italiana. Un'operazione che però non ha affatto convinto la padrona di casa.

"Non è un'affermazione vera. Intanto vogliamo un giro del mondo per vedere come è messa la sinistra nel mondo? E poi facciamo il paragone su come è messa la sinistra qui? Quindi il problema è un altro - la spiegazione di Bersani -. Che quell'ideologia di destra lì dentro al passaggio secolare che viviamo si è molto radicata perché le idee sono più forti dei fatti. E di questo bisogna che se ne carichino tutta la responsabilità anche i liberali famosi. Immagino che domani non farà notizia il fatto che, a parte l'Ucraina, hanno presentato 21 punti che sono una cornice piuttosto stretta di un programma".

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