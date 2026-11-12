Beppe Grillo torna in tv ospite di Fabio Fazio: un avvertimento a Conte?

Beppe Grillo torna in televisione. Il fondatore del Movimento 5 Stelle sarà ospite di Fabio Fazio. L’ex comico sarà presente a Che Tempo Che Fa nella puntata del 22 novembre, come anticipato dal Foglio e confermato da ambienti televisivi.

L’ospitata sembra essere una chiara provocazione a Conte. Tra i due non scorre buon sangue, si sa. Sempre al telefono con Il Foglio, Grillo ha commentato l’ipotesi di un eventuale ruolo del leader 5 Stelle al Quirinale: “È capace di tutto, anche di fare il presidente della Repubblica”. Nell’articolo, il quotidiano rimarca come l’ex comico abbia “smesso da un pezzo di chiamare Giuseppe per nome” ricordando alcuni nomignoli scelti come “il mago di Oz nei giorni di buonumore” che diventa “il reverendo Jones nei giorni di malumore”. Riguardo al futuro di Grillo, non si esclude che sia tentato da un ritorno sulla scena politica con una sua lista unica, sollecitato in questa direzione da “persone preoccupate da Conte, diciamo così, e dalla sua alleanza con la sinistra”. Un’operazione definita “un esperimento sociale” con l’obiettivo di strappare qualche consenso ai 5 Stelle e “qualche decimale al campo largo”.

Già a luglio Grillo aveva pubblicato un video d’archivio del 2022 per accusare Conte di aver sostenuto il governo Draghi; Conte aveva replicato ricordando che a suo tempo fu lo stesso Grillo a definire Mario Draghi un “grillino”.