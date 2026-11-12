Toni Capuozzo è morto: addio all’inviato di guerra di Mediaset

Mediaset e il mondo del giornalismo italiano piangono Toni Capuozzo, storico inviato di guerra scomparso oggi a 77 anni. Il fondatore e conduttore del programma di approfondimento di Canale 5 Terra!, l’uomo che ha seguito da vicinissimo, sul campo, le più gravi crisi internazionali sporcandosi le mani nei conflitti più sanguinosi degli ultimi decenni, in particolare il massacro della guerra nei Balcani negli anni Novanta, aveva annunciato appena due settimane fa di essere malato.

“Amo abbastanza la privacy e trovo abbastanza insopportabile il pettegolezzo sanitario da farmi dire senza esitazione: sì, ho un tumore”, aveva scritto su Facebook Capuozzo, nato a Palmanova in provincia di Udine il7 dicembre 1948.

“Proverò ad affrontarlo come sono capace, con l’aiuto dei medici e tanti piccoli e grandi affetti. Tra le cose lasciate a metà i conti per il funerale di Alla”.

Il riferimento era ad Alla Tcheranovskaya, una traduttrice e interprete di 68 anni di origini russe morta tragicamente il 23 dicembre 2025 a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio nella palazzina dove vive lo stesso Capuozzo. “I conti con la mia vita ii ho fatti senza saperlo nel podcast di Luca Zaia, il Fienile”, scriveva ancora.

Capuozzo aveva fatto del reportage la cifra della propria carriera, iniziata alla fine degli anni Settanta in America Latina, tra rivoluzioni e controrivoluzioni, per testate come Lotta Continua, Panorama ed Epoca. In seguito si era occupato di mafia per Mixer di Giovanni Minoli, prima di entrare a Mediaset e seguire i fronti delle guerre jugoslave, della Somalia, del Medio Oriente e dell’Afghanistan. Nel 2002 era rimasto bloccato nella Basilica della Natività a Betlemme durante un’operazione dell’esercito israeliano, mentre nel 2004 era stato rapito in Iraq insieme alla sua troupe.

Vicedirettore del Tg5, dal 2000 al 2017 aveva condotto Terra, programma dedicato alla politica estera. Accanto al giornalismo, le altre grandi passioni erano la politica internazionale e il Milan. Tifoso rossonero fin da bambino, si era innamorato della squadra dopo aver visto giocare Gianni Rivera con la Nazionale. Un legame che aveva accompagnato anche la sua esperienza professionale a Mediaset, sotto la proprietà di Silvio Berlusconi.