Mieli fa le pulci, Conte non regge

Non è stata proprio una passeggiata di salute, quella di Giuseppe Conte a DiMartedì su La7. E il merito, più che del conduttore Giovanni Floris, è di Paolo Mieli. L’editorialista ed ex direttore del Corriere della Sera, ospite insieme al leader del M5s, lo pungola, lo stuzzica, lo prende in castagna. E l’ex premier mostra un certo nervosismo. Sulle nomine delle partecipate, Giuseppe fa subito la voce grossa: «Cara Meloni e compagni, siccome avete bisogno di passare e occorre il voto dei due terzi al Parlamento, il nostro voto non lo avrete se non ci portate una persona seria».

Mieli allora gli ricorda: «Matteo Renzi, in un’intervista al Corriere della Sera, ha detto che il programma prevede che se il centro-sinistra vince si prende Palazzo Chigi, poi c’è il semestre di presidenza europea e lì vediamo di combinarla bene, poi arrivano le nomine alle partecipate e ci sono dei messaggi subliminali. Certo, metterete della gente perbene, però nel vostro campo non mi sembra che voi mettiate persone di centrodestra». Conte, punto nel vivo, la butta in burletta: «Lei provoca, non mi associ ai proponimenti di Renzi, questa è una provocazione, è ovvio. Noi, come Movimento 5 Stelle, facciamo battaglie che sono battaglie ideali e mai per una poltrona, anche sul singolo comune. Lo facciamo per portare a casa degli obiettivi, per la Repubblica». La stessa tensione si percepisce su Kiev. «Chi non si vuole sedere al tavolo del negoziato con gli ucraini, tanto meno con gli europei, è Putin - puntualizza Mieli -. Non ci sarà negoziato finché non ci sarà qualcuno che sarà in grado di obbligare Putin a farlo sedere al tavolo della pace». «Questo è un suo pensiero direttore - contesta il capo dei 5 Stelle -, che io rispetto, ma, da quando c’è stata l’aggressione militare di Putin sull’Ucraina, in violazione del diritto internazionale, la svolta negoziale avrebbe difeso più efficacemente la popolazione ucraina». Per Mieli, però il problema non è l’Europa ma Mosca: il negoziatore «non è che non c0è perché non vuole andare. Non c’è perché Putin non lo vuole».

«Quindi l’Europa sta litigando per individuare il negoziatore, perché Putin non vuole?», domanda quasi sbigottito Giuseppe. «Direttore, mi permetta, questa è una cosa che non regge». E intanto, mentre il pubblico di fede grillina esulta, da qualche parte in Russia c’è chi gode per gli scricchiolii.