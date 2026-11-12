4 Di Sera, Massimo Cacciari mette in guardia: "Se non verrà fatto, salterà per aria tutto"

È stata una giornata di paura in migliaia di scuole italiane, raggiunte da una raffica di email anonime contenenti minacce di attentati. Le segnalazioni, inviate intorno alle 9.54, sono arrivate in diverse città, tra cui Milano, Roma, Torino, Bologna, Trieste e Pescara. I messaggi erano firmati da un sedicente Mikhail Andropov , che si presentava come esponente di un fantomatico gruppo denominato Vilayat di Misoginistan. Tutti i controlli hanno dato esito negativo. Sul caso indaga la Procura di Milano, con il coinvolgimento della Polizia postale e degli organismi investigativi. Di questo attacco informatico si parla a “4 di Sera”, programma d’approfondimento di Rete4 condotto da Paolo Del Debbio.

Tra i vari pareri sull’argomento, c’è anche quello di Massimo Cacciari, filosofo, politico e accademico italiano. La giornalista che lo ha intervistato gli chiede: “Bisogna abituarsi un po' a sentirsi fragili, ogni giorno ad una eventuale emergenza?”. Cacciari è, come suo solito, senza filtri: “Ma è certo che siamo fragili, è una situazione di crisi generale, complessiva, il mondo è in disordine, non c'è più diritto internazionale che conti, le Nazioni Unite sono scomparse, il diritto del più forte vige ovunque, vuoi non sentirti inquieto? Bisogna aver paura, bisogna che l'opinione pubblica sappia che siamo sull'orlo del vulcano”.

Sempre la giornalista, allora, chiede ancora: “Per non attraversare quest'orlo cosa dovrebbe accadere?”. E Cacciari dà la sua linea: “Risolvere i conflitti internazionali, risolverli sulla base di seri compromessi che sono evidenti a ogni persona dotata di buon senso. Ci sono dei percorsi che sono semplicemente dettati dal buon senso. Se non si vogliono percorrere, è chiaro che le crisi si aggraveranno, la confusione si aggraverà, gli hackeraggi vari diventeranno sempre più pesanti, fin tanto che salterà per aria tutto”. Le autorità, intanto, stanno verificando anche eventuali collegamenti con analoghe minacce inviate nelle scorse settimane ad altri Paesi europei. La presidente del Consiglio ha convocato un vertice sulla sicurezza a Palazzo Chigi. Al momento, tuttavia, non è stata accertata né l'identità dei responsabili né l'esistenza di una regia straniera.