«La vergogna delle vittime è il principale alleato dei truffatori. Le persone devono capire che se non denunciano, questi predatori la fanno franca».

Roberta Bruzzone non usa mezzi termini quando presenta Dentro la truffa, il programma che la vede protagonista su Rai 2 dal 24 novembre, in seconda serata. Sei puntate per entrare nella mente di chi inganna, ma soprattutto per capire come si finisce nella rete di chi trasforma la fiducia in uno strumento di sopraffazione.

Dopo il successo di Nella mente di Narciso, la psicologa forense e criminologa torna a mettere le proprie competenze al servizio del pubblico. Le truffe sentimentali, i falsi prestiti, i raggiri agli anziani, i maghi e i santoni, le piattaforme fasulle di investimento in criptovalute sono i raggi d’azione. Un catalogo di inganni che il programma, realizzato da Rai Approfondimento, presente il direttore Paolo Corsini, in collaborazione con la Polizia di Stato e prodotto da La Casa Rossa, ricostruisce attraverso storie vere e testimonianze dirette. Accanto a Bruzzone l’avvocato penalista Serena Gasperini, l’investigatore privato Fabio Di Venosa e l’esperto di informatica forense Paolo Reale.

«Entrare nella mente dei predatori è il mio lavoro da quasi trent’anni. Solo che qui possiamo svelare alle persone che cosa fare e soprattutto quando fermarsi. Sono felice che la Rai abbia creduto in questa avventura».

Bruzzone, qual è la novità che Dentro la truffa introduce nel palinsesto Rai?

«L’idea è quella di entrare nel meccanismo che si innesca prima che il soggetto clicchi, firmi o perda del denaro. Quello che accade nella relazione che, in tempi rapidissimi, questo tipo di predatori sono in grado di stabilire con la vittima. Partiamo da alcune storie, tutte reali, di persone normalissime e le utilizziamo per esplorare il terreno».

La parola chiave sembra essere ancora una volta “predatori”. È così?

«Esatto. È la parola chiave. Si tratta di predatori psicologici e molto pericolosi proprio perché non sembrano affatto predatori. Arrivano come persone di cui fidarsi, addirittura come qualcuno che sembra essere lì apposta per te per risolvere una problematica. Riconoscerli quando ancora sembrano affidabili diventa fondamentale».

Lo sfondo su cui indaga stavolta non è dunque la cronaca nera ma la quotidianità più comune. Un cambio di paradigma...

«Abbiamo scelto di rivolgerci a persone normali, non a casi limite. Situazioni che possono verificarsi nella vita di chiunque. Persone che probabilmente erano addirittura convinte di essere un po’ esenti da quel rischio, che a loro non sarebbe mai successo e invece..,».

Tra le truffe affrontate ci sono anche quelle sentimentali di cui non sono più solo i vip le vittime. È ancora un tema leggero su cui ridere?

«Ti assicuro che c’è moltissima gente che non ride per niente. Ci sono persone che si fanno drenare risorse economiche ed emotive in maniera davvero feroce. All’interno del perimetro delle truffe romantiche c’è una quantità industriale di persone che sono cadute in questo tipo di trappole e fanno un’enorme fatica a uscirne. In alcune storie che abbiamo affrontato, le vittime avevano enormi difficoltà a prendere atto che quella persona su cui avevano investito tantissimo a livello emotivo, oltre che economico, non esistesse. Si crea un vuoto relazionale davvero angosciante».

L’intelligenza artificiale in questo sta facendo i suoi danni anche lì insomma?

«Oggi l’intelligenza artificiale è in grado di ricreare non soltanto informazioni, ma persone, voci e volti. Abbiamo raccontato storie in cui sono state create delle persone con l’obiettivo di ingannare l’interlocutore. L’evoluzione più preoccupante è quella che consente di creare degli avatar: tu stai parlando con me, siamo vis-à-vis, ma potrebbe arrivarti una videochiamata con il mio aspetto, la mia voce, il mio modo di parlare.