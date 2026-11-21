Si parla di manifestazioni e di Manovra a Realpolitik dove, nella puntata in onda sabato 20 novembre su Rete4, Galeazzo Bignami non le manda a dire a Sandra Amurri.

“Abbiamo tagliato il cuneo fiscale per i redditi più bassi, abbiamo potenziato il taglio del cuneo fiscale per i redditi più bassi, abbiamo accorpato le prime due aliquote, abbiamo abbassato le tasse sulle aliquote più basse, abbiamo incrementato il potere d’acquisto delle famiglie 2,5% dopo anni che andava in discesa... È poco, sicuramente si può far di più, altrettanto sicuramente si deve far di più, ma almeno abbiamo invertito il trend, non come dico io, ma come dicono gli esponenti del Partito Socialista Europeo che sicuramente non votano né ci vedono con simpatia”.

Finita qui? Niente affatto: “Sulla sanità abbiamo portato il fondo a 146,3 miliardi, è poco, si può far di più, ma se è poco 146 miliardi, i 125 che metteva il governo giallorosso in piena pandemia, che cos’è, una miseria”.

Poco prima la giornalista aveva detto che “San Francesco avrebbe fatto diversamente... Questo Governo guarda a chi ha di più e trascura chi ha di meno...”. A suo dire “i soldi ci sono”. Da qui l’attacco ai centri in Albania: “I soldi dipende da come uno li vuole spendere e cosa ci vuole fare”.