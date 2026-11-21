Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera Gianni De Gennaro si è ucciso: si è sparato nella sua casa di campagna, sconvolto dall’inchiesta di Caltanissetta sui depistaggi dopo Via D’Amelio. Aveva 78 anni.

Nei giorni scorsi i pm della Procura di Caltanissetta - che da anni cerca di fare luce sui tanti punti mai chiariti dell’attentato del 1992 al magistrato Paolo Borsellino e alla sua scorta - avevano chiesto l’arresto dell’ex capo della Polizia, indagato per depistaggio. Ma il gip aveva rigettato l’istanza. Poi l’appello dell’ufficio inquirente, che ha fatto ricorso al tribunale del Riesame. L’interrogatorio di De Gennaro era stato fissato per il 1° dicembre.

Nato a Reggio Calabria il 14 agosto 1948, laureato in Giurisprudenza, era entrato in polizia nel 1973. Negli anni Ottanta ha lavorato con Falcone alle indagini su Cosa Nostra e nel 1984 ha seguito l’estradizione dal Brasile di Tommaso Buscetta. Alla fine del 1989 è diventato il primo direttore dello Sco, poi guida la Dia. Dal 2000 al 2007 è stato capo della Polizia.

Dal 2008 al 2012 è direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, poi sottosegretario con delega all’intelligence nel governo Monti.

Dal 2013 al 2020 è stato invece ai vertici di Finmeccanica, poi diventata Leonardo, e nel luglio 2023 Webuild lo ha nominato presidente di Eurolink, il consorzio incaricato di costruire il ponte sullo Stretto.

“La morte di Gianni De Gennaro sconvolge e lascia sgomenti. Piangiamo la scomparsa di un grande funzionario dello Stato che, dal ministero dell’Interno e non solo, ha servito il Paese in incarichi importanti in momenti storici straordinariamente impegnativi”. Lo dichiara il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. “Alla moglie Carla, ai suoi figli, al fratello Andrea oggi viene dedicato l’abbraccio di tutte le donne e gli uomini del ministero dell’Interno che ne hanno conosciuto serietà, competenza e dedizione” sottolinea ancora.