A ricordare papà Corrado, recentemente scomparso, è la figlia Natalia Augias. “Corrado era molto consapevole del poco tempo che gli rimaneva, nell’ultimo periodo le sue condizioni sono molto peggiorate. Ma nonostante tutto questo è stato lucido, spiritoso e determinato fino all’ultimo nonostante il dolore mentale e fisico”. Al Corriere della Sera la figlia racconta gli ultimi giorni del giornalista: “Ha tenuto a bada la malattia per oltre vent’anni. Noi per molto tempo non lo abbiamo nemmeno saputo, ne era al corrente solo mia madre, non volevano allarmarci. Ha combattuto come un leone per moltissimo tempo e questa lotta non ha fermato la sua energia vitale. Ha realizzato moltissimi progetti. La gioia della musica, per esempio, è stata messa a punto quando già stava molto male. Ma ha sempre avuto una energia straordinaria e una resistenza psicologica ed emotiva notevole. Un esempio per tutti noi. Una soglia alta alla quale ambire…”.

A ricordarlo anche Maurizio Landini dalla piazza di Roma che ha subito raccolto le sue parole e risposto applaudendo: “Un grande applauso per ricordare Corrado Augias, un uomo che ha usato la sua cultura per difendere la democrazia e sono sicuro che oggi è qui con noi per difendere la nostra Costituzione”, ha detto il segretario della Cgil.