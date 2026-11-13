Carlo Greppi, figuraccia con l’inviata di Dritto e Rovescio: “È andato in stampa prima”

Carlo Greppi rincara la dose. Il coautore del libro di Laterza contestato da Giuseppe Valditara - quello in cui si definisce Fratelli d’Italia un partito con una “base dichiaratamente fascista” - rivendica quanto scritto. A Dritto e Rovescio lo storico contesta anche il tono delle domande: “Questa non è un’intervista, sta diventando qualcos’altro”.

Tra i passaggi contestati all’interno di Trame del Tempo quello in cui si dice che Fratelli d’Italia “continua ad avere una stretta relazione con la sua ‘base’ dichiaratamente fascista” e che il governo Meloni “si distingue nell’attuazione di misure dichiaratamente liberticide”, con “piani di deportazione” dei migranti. “Quello che abbiamo scritto lo sottoscriviamo, naturalmente”. Alla domanda sul perché scrivere deportazione, Greppi risponde che il riferimento era al piano del governo per portare temporaneamente i migranti in Albania. E quando l’inviata ricorda che a ottobre è arrivato l’ok del Consiglio europeo, lo storico spiega che il libro è “andato in stampa all’inizio del 2025 e riscriverei quello che ho scritto”.

Incalzato poi sul tutte le volte in cui Meloni ha preso le distanze dal fascismo, Greppi spiega che “un qualunque testo storico è una sintesi che trae il succo delle questioni”. Da qui il rimprovero dell’inviata: “Sembra una sintesi parziale, è un editoriale politico”. D’altronde, un testo obiettivo dovrebbe mettere “nero su bianco una parte e l’altra”.

“Questa è una teoria assolutamente delirante e direi che possiamo chiuderla qui, la storia non è par condicio”, risponde lo storico, che chiude così l’intervista e va via.