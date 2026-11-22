“Il ministro Valditara fa polemica su un cartello di una studentessa che manifestava pacificamente; io ho fatto una foto con lei”. Così Lara Ghiglione, dirigente sindacale della CGIL e componente della segreteria confederale nazionale, replica al commento del ministro dell’Istruzione e del Merito al post pubblicato dalla sindacalista sui social, nel quale appare alla manifestazione di venerdì scorso a Treviso accanto a una ragazza che mostra un cartello sul quale compaiono, a testa in giù, i volti della premier Meloni e dei ministri Salvini, Tajani, Bernini e dello stesso Valditara.

“A quanto pare - scrive Ghiglione su Facebook - il ministro Valditara trova il tempo di commentare le foto delle manifestazioni e i cartelli delle studentesse e degli studenti. Il 20 novembre erano in piazza proprio per contestare i suoi tagli alla scuola e i mancati investimenti nella scuola pubblica. Su questo aspettano ancora una risposta”. Poi aggiunge: “Il cartello su cui il ministro fa polemica era di una studentessa che manifestava pacificamente. Ho fatto una foto con lei perché mi piaceva la frase ‘Non mi faccio sottomettere dagli uomini, figuriamoci dal governo’ e nient’altro. Tra i colori, la musica, la confusione e la gioia di quella piazza sono quelle le parole che mi hanno colpita”.

Quindi, rivolgendosi direttamente a Valditara, aggiunge: “Ministro, non so se le sia mai capitato di scendere in piazza per qualcosa in cui crede. Ma in quella piazza c’erano una ragazza che rivendicava la propria libertà e una generazione che chiede conto al governo di una legge di bilancio che mortifica tutte e tutti, a partire proprio da chi oggi va a scuola”. E ancora: “Ministro, una ragazza delle superiori non dovrebbe farle paura. E nemmeno una sindacalista che era in piazza accanto a lei. Si occupi piuttosto di portare l’educazione sessuo-affettiva nelle scuole. Perché di violenza maschile le donne muoiono. E quelle non sono fotografie”.