Beppe Grillo torna in tv. Il fondatore del Movimento 5 Stelle sarà ospite di Fabio Fazio nella puntata in onda domenica 22 novembre di Che Tempo Che Fa. Ad annunciare la sua presenza, nei giorni scorsi, era stato lo stesso Fazio durante il programma da lui condotto: “Abbiamo Grillo che viene ospite - aveva detto - quindi sarà l’occasione per parlare di tante cose”.

Grillo torna così in tv a distanza di tre anni dall’ultima volta, quando fu ospite sempre di Fazio a “Che tempo che fa”. Sarà inoltre la sua prima ospitata televisiva dopo le polemiche suscitate dall’intervista del figlio Ciro - condannato in primo grado a otto anni per violenza sessuale di gruppo - su Telenord.

Non solo, perché l’ospitata sembra essere una chiara provocazione a Conte. Tra i due non scorre buon sangue, si sa. Già a luglio Grillo aveva pubblicato un video d’archivio del 2022 per accusare Conte di aver sostenuto il governo Draghi; Conte aveva replicato ricordando che a suo tempo fu lo stesso Grillo a definire Mario Draghi un “grillino”.