“È una storia complicatissima che va avanti da 35 anni”. Alessandro Sallusti esordisce così davanti alle telecamere di Realpolitik dove si discute la morte di Gianni De Gennaro e la figura dell’ex capo della Polizia che sabato 21 novembre si è tolto la vita.

“Perché - prosegue il direttore di Libero - per semplificarla molto, quando 35 anni fa Falcone, Borsellino, con De Gennaro e un altro manipolo di valorosi servitori dello Stato inizia la guerra vera alla mafia, non nasce solo la guerra tra lo Stato e la mafia, ma nasce questa cosa, siccome ottiene degli importanti successi, fa nascere delle invidie e delle gelosie che creano la stagione dei veleni dentro la magistratura, tra dentro gli apparati dello Stato, dentro i servizi segreti, che iniziano a farsi una guerra tra di loro e ognuno di questi correnti si dota dei suoi giornalisti di riferimento per veicolare ciò che torna con la loro narrazione e smontare quello degli avversari e da 35 anni è in piedi questa guerra di veleni, di depistaggi”.

“Posso solo parlare del mio dolore, dell’amarezza che provo davanti alla fine di un uomo che è stato tanto vicino a Giovanni e che io ho avuto come punto di riferimento in un mondo dove ormai non so più a chi chiedere consigli, pareri, se fidarmi, cosa dire, cosa pensare...”. sono state infatti le parole di Maria Falcone al Corriere della Sera.