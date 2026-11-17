Torna a parlare di sé Chiara Ferragni. E lo fa in occasione dell’uscita di un nuovo documentario (dal titolo “CHIARA”) che ripercorrerà i momenti più delicati della sua vita. Dalla separazione con Fedez al Pandoro gate, alla depressione. Tutti temi che l’influencer ha toccato anche in un’intervista rilasciata a Vanity Fair.

Al periodico di moda, proprio in merito allo scandalo legato al pandoro, Chiara racconta: “Dopo tre anni, posso dire che non è stato un errore di comunicazione: è stato un errore fare tutta quell’operazione”. E sulla propria posizione all’interno dell’azienda aggiunge: “Io non ho pensato di dare la responsabilità ad altri. Ero io il CEO della società”.

Ancora più delicato è il passaggio sulla fine della relazione con Fedez: “Tu pensi di aver vissuto una relazione e poi ti rendi conto che quella relazione l’avevi vissuta solo tu”. E rivela: “Con Federico mi sentivo sola. Certe tossicità finisci per scambiarle per segni d’amore”.

Dopo il matrimonio, è seguito un periodo ancora più complicato, durante il quale l’influencer racconta di aver dovuto affrontare la depressione: “Ci sono state mattine in cui non riuscivo ad alzarmi. In alcuni momenti, ho avuto proprio il terrore che il mio cervello smettesse di lottare”.

Ferragni, infine, riconosce come oggi il mondo digitale sia profondamente cambiato rispetto a quando aveva iniziato molti anni fa. E lei stessa è la prima a rendersi conto che il suo ruolo non è più quello di una volta. “Forse sì, ho fatto il mio tempo. In alcune cose sono stata una pioniera. Però - conclude - il mondo è cambiato”.