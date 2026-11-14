Ciro Grillo, la verità sul video del padre Beppe: “È troppo spontaneo, mi ha danneggiato”. Le parole in tv

Ciro Grillo rompe il silenzio e torna a parlare pubblicamente del processo per violenza sessuale di gruppo che lo vede coinvolto insieme a tre amici per i fatti avvenuti nel luglio 2019 a Porto Cervo. Condannato in primo grado a otto anni di carcere, il figlio di Beppe Grillo ha rilasciato un’intervista di un’ora a Telenord, dal titolo “Ora parlo io”, registrata prima dell’avvio del processo d’appello a Sassari.

Nel corso della trasmissione ha contestato diversi aspetti del procedimento giudiziario, ribadendo la propria innocenza. Ha parlato anche del video girato clandestinamente durante il rapporto sessuale con la ragazza, spiegando: “Io ho fatto il video durante il rapporto sessuale, ovviamente in maniera clandestina, la ragazza non se ne è accorta”. Ha poi aggiunto di averlo sempre considerato un elemento a propria discolpa, pur riconoscendo che il gesto fosse riprovevole.

Sul padre Beppe, finito al centro delle polemiche per il video pubblicato durante le indagini, Ciro ha dichiarato: “È troppo spontaneo”. Secondo lui, quell’intervento lo avrebbe danneggiato: “In queste operazioni di realpolitik non puoi permetterti di essere spontaneo. Si deve essere machiavellici”. Ha comunque difeso il padre, definendolo una persona genuina che “non è un calcolatore”.

Grillo ha inoltre criticato l’avvocata Giulia Bongiorno, legale della parte offesa, e contestato alcuni aspetti della vicenda giudiziaria.

Infine, ha escluso qualsiasi possibilità di patteggiamento, dichiarando: “Se condannato in via definitiva, andrò in carcere da innocente”. Il 26enne, oggi padre di una bambina di 11 mesi, sta preparando l’esame per diventare avvocato.