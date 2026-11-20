Se ne è andato Corrado Augias, e gli auguriamo sinceramente di aver avuto torto.

Non sulle contrapposizioni contingenti (di cui pur toccherà parlare, perché è la maniera più genuina di ricordare uno “scrittore civile”, lo ha incoronato Ezio Mauro, quindi immerso nella dialettica della civitas), piuttosto sull’unica questione che conta. «Sono convinto che con l’ultimo fiato finisce tutto e tornerò nel nulla dal quale sono venuto», disse in una vinell’agosto deo -intervista scorso. In quel «sono convinto» pulsava l’intelligenza dell’uomo, consapevole che la scienza ridotta a scientismo dogmatico (un marchingegno che pure utilizzò a pieni mani, basti pensare ai liquidatori “Inchiesta su Gesù” e “Inchiesta sul cristianesimo”) sulla soglia ultima diventa afona.

Pareva più una persuasione soggettiva, la sua, una sorta di scommessa di Pascal al contrario, sul finito invece che sull’infinito. Perché l’uomo scommetteva, su questo non c’è dubbio, nel senso che prendeva parte, non si teneva le fiches in tasca, puntava, escludeva, dichiarava appartenenze. Non si è per caso tra i fondatori del paradigma stesso di giornale-partito, La Repubblica, se non si è uomini di appartenenza.

Sarebbe ipocrita e perfino ingeneroso, oggi, non ricordarlo come tale.

FOSSATI E SALOTTI

Il fossato antropologico, del resto, lo aveva scavato per primo, in uno dei non pochi salotti televisivi che praticavano la sua venerazione in vita, DiMartedì di Giovanni Floris. Ed era scientemente inaccettabile: «Essere di destra è facile. Perché vuol dire andare incontro a quelle che sono le spinte istintive che tutti hanno. E che vengono invece moderate, e indirizzate meglio, dal ragionamento, dalla conoscenza degli argomenti, da un senso di nobile altruismo».

L’uomo di destra come creatura ontologicamente inferiore in balìa delle pulsioni primitive: una tesi che declinata a poli ideologici invertiti da un redattore di Libero sarebbe valsa la scomunica professionale del reprobo. E noi potremmo anche dimenticarcene, difficilmente se lo dimenticheranno Martin Heidegger, Luigi Pirandello, Louis-Ferdinand Céline: rispettivamente il più grande filosofo, il più grande drammaturgo, il più grande prosatore del ‘900, nessuno dei tre etichettabile come di “sinistra”. Erano le aporie su cui si incagliava la scelta volutamente manichea di Corrado Augias, che si sentiva un crociato (laico, per amor di Dio, anche se è contraddittorio) del Bene, del Sapere e persino delle Buone Maniere contro l’orda barbarica delle destre, un erede minore e televisivo dei suoi adorati philosophes illuministi.

Catapultato nell’agone politico in senso stretto, questo manicheismo col vestito buono ha significato un’ossessione stroncatoria per il centrodestra, e per le sue leadership che si sono succedute durante la Seconda Repubblica (stagione al cui esordio Augias indossò espressamente la casacca della Ditta, venendo eletto europarlamentare per il Pds).

CADUTA DI STILE

Con Berlusconi rinunciò anche alla continenza rispettosa verso l’avversario, sentenziando subito dopo la sua scomparsa che il Cavaliere aveva addirittura «fatto barcollare la democrazia», uno strafalcione ucronico più che storico (essì, due libri li abbiam letti anche noi umanoidi destrorsi), in ogni caso una caduta di stile del gran maestro progressista dello stile. Definì Matteo Salvini «un personaggio sospeso tra la ferocia e il ridicolo, senza un’idea politica», e di nuovo era la reiterazione del culto della superiorità morale: l’avversario non ha idee sbagliate, semplicemente non ne ha.

Quanto alla premier Meloni, arrivò a parlare di «follia» e di «attacchi isterici», con una disinvoltura semantica che praticata da un commentatore di questa testata a proposito di Elly Schlein partorirebbe una dozzina di appelli contro il patriarcato. Ma Augias, per definizione, poteva, ed era colpa di chi gli concedeva questa premessa doppiopesista ben più che sua.

C’è poi la lunga storia professional-sentimentale con la Rai, sessantatré anni con tutti i chiaroscuri del caso. “Telefono giallo” fu un’oggettiva innovazione linguistica, la fusione di cronaca e racconto in un genere inedito. L’addio datato 2023 fu tristanzuolo, il tentativo assai goffo di costruirsi una postura da epurato a causa del fascismo che «un po’ c’è un po’ non c’è», come un numero di illusionismo estemporaneo, segno che all’emergenza democratica non credeva neppure lui. Perché aveva anche un lato sornione, quello che quando Libero scoprì che un passaggio del suo contributo a “Disputa su Dio” (scritto con Vito Mancuso) era copiato pari pari da “La creazione” di Edward O. Wilson, senza l’ombra di una citazione, gli fece rispondere: «Una macchia sulla camicia bianca». Lui poteva, e lo sapeva.

In questo, era sicuramente un avversario migliore di tante mezze calzette del politicamente corretto 5.0. A Dio, Corrado Augias, che è sempre meglio che al nulla.