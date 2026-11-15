“Cosa mi ha detto 20 giorni prima di morire”: la “profezia” di Nadia Toffa alla madre

A sette anni dalla morte di Nadia Toffa, storica conduttrice de Le Iene, scomparsa il 13 agosto 2019 a causa di un tumore, la mamma Margherita Rebuffoni ha ricordato la figlia in un’intervista al Corriere della Sera, raccontando il loro legame e gli ultimi mesi trascorsi insieme.

La donna ha descritto quel periodo come doloroso ma ricco di momenti speciali: “Sono stati mesi di sofferenza eppure così intimi e belli che mi resteranno per sempre nel cuore”. Ha poi aggiunto: “Era Nadia che aiutava me”. Durante la malattia cercava di esaudire i desideri della figlia, accompagnandola nelle piccole cose, come dipingere, e standole vicino attraverso la preghiera e la condivisione.

La malattia fu scoperta dopo un malore accusato da Nadia in un hotel durante una trasferta lavorativa. Grazie all’intervento di Silvio Berlusconi, venne ricoverata al San Raffaele e operata per un tumore al cervello. “Non c’era niente da fare, ha resistito venti mesi”, ha ricordato la madre. Berlusconi rimase vicino alla conduttrice, invitandola anche ad Arcore, dove le regalò un braccialetto e alcune marmellate preparate personalmente.

Durante la malattia Nadia si avvicinò profondamente alla fede religiosa, ripetendo alla madre: “Preghiamo, mamma. Vedrai che la Madonna ci aiuterà, vedrai che passa”.

Infine, Margherita ha raccontato un episodio emozionante: venti giorni prima di morire, Nadia le annunciò che sarebbe diventata nonna di una bambina, nonostante la sorella Silvia non sapesse ancora di essere incinta. Sette mesi dopo nacque Alba Nadia, oggi di sei anni. “È bionda ed è un peperino come Nadia, la nostra gioia. È come riaverla di nuovo”, ha concluso la madre, confessando di sentire ancora la presenza della figlia.