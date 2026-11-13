Del Debbio commosso per Toni Capuozzo: “Ha visto il peggio, come ne è uscito”

“Questo viso è un viso di bontà, di profondità, di umanità e di interiorità: se ne va un uomo raro, molto raro”: così Paolo Del Debbio, commosso, ha salutato per l’ultima volta Toni Capuozzo, il giornalista morto ieri a 77 anni. Capuozzo aveva lavorato fin dagli anni Novanta nel gruppo editoriale Mediaset, dal Tg5 fino al Tg4 e a Studio Aperto.

Le parole di Del Debbio hanno fatto scattare il lungo applauso del pubblico in studio. “Aveva visto il peggio del mondo e questo peggio del mondo lo aveva addolcito, non indurito come succede a molti, che vedono il peggio del mondo e diventano cattivi - ha proseguito il conduttore -. No, Toni Capuozzo ha visto il peggio del mondo, la peggio cattiveria, il peggior male e da questo è diventato più buono. E anche questo è un fatto”.

Dal 1992, Capuozzo ha seguito per anni sul campo i conflitti internazionali più sanguinosi di quegli anni, dalla Somalia all’Afghanistan, dal Medio Oriente alla ex Jugoslavia. Proprio agli inizi dell’assedio di Sarajevo, come aveva raccontato di recente lui stesso a Verissimo, aveva salvato il piccolo Kemal, un bimbo di otto mesi rimasto mutilato e orfano di madre dopo un attacco serbo. Capuozzo era riuscito a nasconderlo sotto il giubbotto antiproiettile e a riportarlo in Italia, dove lo ha cresciuto come membro della sua famiglia per cinque anni per poi farlo tornare nella sua città al termine del conflitto.