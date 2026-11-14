Del Debbio da Bianca, scene da un’Apocalisse

Che succede all’Italia e all’Europa? Le ultime 24 ore sono state scandite da momenti di tensione in migliaia di scuole, con mail di minacce di attentati a pioggia. Oltre 300 istituti sono stati evacuati, da Milano a Roma, verifiche degli artificieri (tutte negative) e tanta paura tra insegnanti e studenti.

Il nome del sedicente Mikhail Andropov, fantomatica mente dietro questo atto di terrorismo, è finito sui giornali e in tv, compreso È sempre Cartabianca, il talk del mercoledì sera di Rete 4 condotto da Bianca Berlinguer.

In studio, insieme all’opinionista fisso Mauro Corona, c’è anche Paolo Del Debbio, padrone di casa a 4 di Sera e a Dritto e rovescio, che dà la sua lettura del momento critico a livello internazionale. «Il cancro sono i due focolai di guerra e poi c’è un attacco all’Europa, perché sostanzialmente si è messa dalla parte dell’Ucraina e poi c’è l’Iran di mezzo, eccetera. Quello che voglio dire è che ho letto un po’ di cose tecniche, non tanto sui quotidiani, e per fare attacchi di questo tipo occorre una struttura, con dei server molto importanti. Occorre una struttura – spiega il conduttore toscano - che abbia molta acqua e molta elettricità, perché sono strutture energivore, occorre una struttura che sia possibilmente non sopra la terra, ma sotto, in modo che non sia attaccabile da un punto di vista militare, cioè un bunker. E occorrono una barca di soldi per metterla su. Allora è inutile andare a pensare che sono attacchi sporadici eccetera. Anche se fossero attacchi sporadici, siccome sono ripetibili questi attacchi, occorre immediatamente trasbordare nel bilancio pubblico sulla cyber-sicurezza una montagna di quattrini».

L’Europa si sta già preparando a uno scenario apocalittico, con l’Intelligenza artificiale in grado di sabotare la nostra vita a suon di crack informatici e blackout. «C’è un documento già risalente a qualche anno fa - ricorda Del Debbio -, c’è da molto tempo ed era più pensata per la guerra tradizionale, bombardano un palazzo...». Qui invece «il problema è che se uno è a casa attaccato a una macchina per sopravvivere, va via l’elettricità, qui ci vuole qualcos’altro. Bisogna investire moltissimo non solo da parte dei governi ma anche dalle imprese e se non lo vogliono fare le imprese lo deve fare lo Stato. Bisogna fare ricerca, per individuare in tempi brevissimi la fonte».