“Un ordinario eccidio di guerra”: Travaglio-choc, parole sconcertanti. Social in rivolta

Marco Travaglio questa volta la spara davvero grossa. Nel suo editoriale sul Fatto infatti definisce come un “ordinario eccidio di guerra” quanto accaduto a Bucha nelle prime fasi del conflitto tra Russia e Ucraina.

Leggere per credere: “Ieri abbiamo preso un po’ sottogamba il nuovo negoziato fra Usa, Russia e Ucraina. Poi abbiamo letto il Corriere: ben due editoriali in un solo giorno pieni di bile contro la “trappola russa” ad Abu Dhabi e il “pericoloso vertice a tre” annunciato a Pechino fra Trump, Xi Jinping e Putin. E abbiamo capito che stavolta dev’essere roba seria, altrimenti l’organo ufficiale dei guerrapiattisti non sarebbe così in ambasce. E il Partito della Guerra alla Pace non sfornerebbe tante fake news di sabotaggio. Era già accaduto altre due volte, in questi quattro anni e mezzo, di arrivare vicino a un accordo: nella primavera 2022 con i negoziati di Istanbul e un anno fa col piano Trump seguito al vertice con Putin in Alaska".

Poi la parte choc del suo editoriale: “La prima volta, col tavolo chez Erdogan, i sabotatori inventarono un avvelenamento di Abramovich e una fuga radioattiva da Chernobyl, ingigantirono un ordinario eccidio di guerra a Bucha, poi Boris Johnson piombò a Kiev e intimò a Zelensky di non firmare nulla. La seconda, Zelensky vacillava sul piano di Trump, ma si iniziò a raccontare che l’aveva scritto Putin in cirillico, poi la solita Ue dissuase Kiev illudendola di vincere con le armi che noi le compriamo dagli americani”. Insomma c’è altro da aggiungere? Uno dei fatti più sanguinosi del conflitto ridotto a evento “ordinario”. Parole che faranno di certo discutere. E sui social è partita la rivolta.