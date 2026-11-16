Lo sconcertante delirio di Pacini in tv: cosa gli scappa di bocca, gelo in studio

Certo Islam radicale e le donne da sottomettere, una vecchia storia. Alla quale qualcuno, fortunatamente, ancora oggi ha la forza di ribellarsi.Se ne parla a Dritto e Rovescio, nello studio di Paolo Del Debbio su Rete 4. La regia manda in onda un servizio in cui uomini musulmani ammettono che sì, le mogli possono venire picchiate. «Sulle mani, sulla schiena...», anche se la religione islamica ammette punizioni più pesanti nei casi più gravi di “insubordinazione” al maschio. È la Sharia, bellezza, in barba ai divieti previsti dalla legge italiana.

Anna Maria Cisint, europarlamentare della Lega, si scaglia contro l’imprenditore musulmano Clark Manwar e i nervi saltano subito: «Riesce a tacere un minuto? Questa è una regola, fai parlare gli altri anche se sono una donna!». «Stai strumentalizzando», si difende Manwar prima che Cisint riprenda il discorso.«Io in dieci anni io ho salvato una ventina di ragazze islamiche, disperate, che mi hanno raccontato cosa succede all’interno delle loro famiglie. Non fingete, purtroppo è così.Non è rivolto a lei, è rivolto non alla religione, è rivolto all’islam.L’islam prevede che la ragazzina venga data in sposa dal padre. La pratica delle spose bambine è una pratica che accade ovunque. L’altra settimana io ho vissuto la richiesta di ripudio di un uomo che mandava nelle immondizie la moglie e pretendeva di avere il divorzio automaticamente».«C’è la questione dell’utilizzo della donna come oggetto sessuale - prosegue l’ex sindaca di Monfalcone, in prima fila contro i fondamentalisti da tempi non sospetti -. Ci vuole rispetto della dignità umana, rispetto della legge ed è fondamentale che accettiate di firmare una carta dei valori e la rispettiate».

Lorenzo Pacini, il giovane e controverso assessore Pd del Municipio 1 di Milano, condivide la battaglia ma fino a in certo punto: «Quello che io contesto è questo tentativo di guerra etnica. Perché quando sentiamo uno dire che è meglio tenere fuori da casa un musulmano piuttosto che un cane, per me veramente si deve solo vergognare. Il problema, se proprio la vogliamo dire tutta, è ancora una volta la cultura patriarcale, perché quando è l’uomo che opprime la donna, che questo uomo sia musulmano cristiano ebreo o ateo, è cultura patriarcale ed è quella che va combattuta anche confrontandosi e scontrandosi con precetti religiosi sbagliati».