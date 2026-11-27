A Dritto e rovescio su Rete 4 è stato ospite Giuseppe Cruciani. La Zanzara si è interfacciato con dei giovani coministi in collegamento con la trasmissione. E ha spiegato ai telespettatori qual è il vero obiettivo dei compagni.

“A parte che mi sembra paradossale il fatto che l’interlocutore parlasse di democrazia liberale con alle spalle il simbolo di rifondazione comunista - ha spiegato Cruciani -. Vabbè, ma questi sono i paradossi, diciamo, della vita e, se vogliamo, anche delle cose un po’ ridicole che esistono in Italia. Ma dal servizio che abbiamo visto prima e da tutti i servizi che vengono mandati spesso qui in questa trasmissione e da servizi che mandi tu anche durante la tua trasmissione, Mario, è abbastanza evidente una cosa, che le università italiane e spesso anche le piazze italiane sono prigioniere di, io non direi minoranze, di gruppi con un numero piuttosto consistente di persone che non sono minoranza, di persone che hanno come unico obiettivo non quello di manifestare per degli obiettivi, non quello di manifestare pacificamente per esprimere le proprie idee, per agitare i propri striscioni, i propri slogan. Cosa che è legittima in Italia”

E ancora: “Segnalo che è il paese, credo, nell’universo terraqueo dove ci sono più manifestazioni durante l’anno, ma hanno l’unico obiettivo, e loro lo sanno benissimo, l’unico obiettivo di colpire le forze dell’ordine, di creare scompiglio, di creare incidenti per poi dare la responsabilità ovviamente allo Stato che reprime e al governo tedesco. Ma non è così, questo è l’unico obiettivo, l’unico obiettivo di chi fa violenza e di chi non gli condanna abbastanza le violenze, come quei signori in collegamento che non condannano le violenze perché è troppo comodo, dopo le violenze, dire che è colpa della polizia che sbaglia e dello Stato governato dalla destra”.