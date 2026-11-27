Le parole di un rappresentate del sindacato FSP Polizia di Stato scuotono Dritto e Rovescio, programma d’approfondimento di Rete4 condotto da Mario Giordano.

L’argomento, ovviamente, riguarda le recenti manifestazioni di violenza nelle piazze e nelle strade delle grandi città, che hanno messo a dura prova la sicurezza dei cittadini. Il poliziotto sbotta contro i violenti: “I poliziotti non si svegliano alle 5 di mattina con la voglia sfrenata di picchiare la gente in manifestazione. Se non condannate determinate violenze… noi abbiamo visto in Val di Susa griglie di ghisa lanciate a 50 metri dal cavalcavia, bottiglie molotov lanciate a 10 centimetri da un gruppo di carabinieri, ad Askatasuna io e il collega il 31 gennaio scorso siamo stati protagonisti di 3 ore di sassaiola, siamo vivi per miracolo. Come fate a non condannare queste cose? Spiegatemelo”.

"I poliziotti non si svegliano alle 5 di mattina con la voglia sfrenata di picchiare la gente in manifestazione"



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Un altro rappresentante del sindacato FSP Polizia di Stato, poi, si accoda al collega e ribadisce: “La violenza nelle manifestazioni è aumentata e noi abbiamo bisogno di nuovi strumenti per agire”. A rispondere è il giovane Emanuele, militante antifascista: “In tutti i cortei ai quali noi abbiamo partecipato, abbiamo ricevuto minimo minimo lacrimogeni, manganellate e cariche da parte della polizia, anche se non eravamo all’interno dei cortei”.

"La violenza nelle manifestazioni è aumentata e noi abbiamo bisogno di nuovi strumenti per agire"



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Il poliziotto spiega: “Perché voi venite verso il blocco di polizia, voi sapete che ci sono dei punti che non potete oltrepassare”. Il giovane Emanuele controbatte: “All’interno della manifestazione a Roma per la Palestina del 2025 siamo stati caricati, abbiamo ricevuto lacrimogeni, quando eravamo in un parchetto in cui c’erano famiglie e bambini”. L’agente dell’FSP non ci sta: “Ma secondo te io, quando ho fatto l’ultima manifestazione a Torino, mi sono fatto male da solo? Abbiamo subito tre ore di pietre addosso. È giusto? Dimmi, è giusto?”.

Interviene, allora, Giordano che spiega ai ragazzi: “Non è che la polizia vada in giro a sparare lacrimogeni come ci raccontavano, va a sparare e interviene quando ci sono tentativi di forzare posti di blocco. Sono situazioni urgenti. Più che condannare questi episodi sarebbe meglio non accadessero”.