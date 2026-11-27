A Dritto e Rovescio, programma d’approfondimento di Rete4 condotto da Mario Giordano, si discute del reddito di cittadinanza. Voluto dal Movimento 5 Stelle, è stato poi abolito dal governo Meloni dal 1° gennaio 2024 e sostituito da due strumenti distinti, l’assegno di inclusione e il supporto per la formazione e il lavoro.

Giuseppe Cruciani, speaker di Radio 24, condanna fermamente questa misura: “L’esperienza del reddito di cittadinanza in Italia, giustificata dal ‘ci sono state le opposizioni, le regioni, è stato attuato male, hanno messo i bastoni tra le ruote al povero Conte’... è stata in realtà un fiasco totale. È stato un fallimento colossale per le casse dello Stato, sono stati spesi soldi, non ha aiutato praticamente nessuno a trovare lavoro, ha dato soldi a camorristi, criminali e malfattori di tutti i tipi”.

"L'esperienza del Reddito di Cittadinanza in Italia è stata un fiasco totale, un fallimento colossale che non ha aiutato nessuno a trovare lavoro!"



Giuseppe Cruciani a #drittoerovescio pic.twitter.com/Ubn07MTnOQ — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) November 26, 2026

In studio, però, c’è Michele, 37enne della provincia di Napoli che desidera la reintroduzione del Reddito di Cittadinanza: “I ventimila euro che prendete al mese dimezzateli, i vitalizi non prendeteli”.

Galeazzo Bignami lo mette subito a posto: “Hai beccato male, perché io al vitalizio ho rinunciato. Però ti dò un consiglio, se qualcuno ti prende 600 euro al mese per lavorare vai in Procura, perché sennò sono solo chiacchiere, perché tu devi andare dai carabinieri, se sei una persona perbene come dici, e denunciare”.

"Io ho rinunciato al vitalizio"



Galeazzo Bignami (Fratelli d'Italia) a #drittoerovescio rispondendo a Michele, 37enne della provincia di Napoli che desidera la reintroduzione del Reddito di Cittadinanza. pic.twitter.com/LESOq7T6Es — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) November 26, 2026

Michele, però, pone un altro tema: “Come mai il reddito di cittadinanza esiste in tutta l’Europa, però solo in Italia, solo voi vi lamentate? Questo è un modo per aiutare le persone in difficoltà. Perché vi lamentate, solo voi?”. Ancora una volta, Bignami replica secco: “Tu prima hai chiesto all’imprenditore perché non apre giù in Meridione, ti faccio una domanda: io ho una Partita Iva, perché non apri tu in Meridione e non fai te, l’imprenditore? Non dai da lavorare alle persone, che magari capisci anche cosa significa avere una Partita Iva e dover retribuire dei dipendenti tutto il mese? Perché se state sempre lì ad aspettare che qualcuno faccia il lavoro per voi, non ne verrete mai fuori. Io – racconta Bignami - quando avevo 23 anni ho aperto la Partita Iva, perché non avevo nessuno che mi manteneva. È una scelta e va bene che tu faccia la tua, ma non pensare che io paghi con le tasse degli italiani il fatto che tu non vuoi fare niente”.