Alice e Vincenzo, studenti e attivisti di sinistra, animano lo studio di Dritto e rovescio, il programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4. E a rispondere a tono alle loro invettive ci pensa Giuseppe Cruciani, senza troppe remore.

“Da un mese stiamo parlando di queste violenze di piazza. Ma ci avete mai chiesto perché noi siamo scesi in piazza? - protesta Alice - Perché il governo Meloni sta continuando a stanziare fondi per le spese militari al posto di farlo per l’istruzione. Abbiamo i tetti delle scuole che ci cadono in testa!”.

“Lei fa questo passaggio tra meno spese militari e più spese per l’università, è chiaramente una cretinata ma si possono dire anche le cretinate, non è quello il punto”, la tocca subito piano Cruciani.

“Le manifestazioni sono inutili, non portano assolutamente a nulla - prosegue il conduttore de La Zanzara, su Radio 24, le occupazioni universitarie sono una vergogna che andrebbe sanzionata, una marea di studenti vorrebbero andare all’università in questi giorni, l’Università di Torino è occupata illegalmente, ci sono professori a cui è impedito di fare lezione e altri professori che vengono acclamati nelle università occupate. Lei - dice rivolgendosi ad Alice - dovrebbe votare per quei partiti che si oppongono all’aumento per le spese militari, la democrazia è questa e non c’è nessun pericolo per la democrazia, le segnalo questa cosa qua. Alle prossime elezioni lei voterà per un partito che è contro le spese militari”.

Quindi tocca a Vincenzo venire rampognato sonoramente: “Proteste nell’ordine per che cosa? - conclude Cruciani - Per le case, con inviti ad occupare le case. Per la scuola, i soffitti vanno giù. Da quando andavo a scuola io, da 50 anni si parla di questa roba. Per il carovita, per il caro-carburanti, per il presunto fascismo, con slogan sul fascismo che non c’entra assolutamente nulla. Contro il capitalismo, su Israele e la Palestina. Ma su che cavolo protestate? Ma si può sapere che protestate?”.

“Noi protestiamo da 30 anni sul carovita, perché forse è da 30 anni che in questo paese non si vive - si scalda lo studente -. E forse lei vive distaccato dalla realtà, se crede che le manifestazioni siano strumento inutile. Io non mi faccio dare lezioni di democrazia da chi dice che le manifestazioni sono strumento inutile”.