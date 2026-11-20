Dall’onda nera di Corrado Formigli al “vento nero” di Michela Ponzani: scorrono gli anni, passano le puntate ma Piazzapulita su La7 non cambia mai.

Nell’ultima puntata il padrone di casa ospita la storica, ormai presenza fissa dei talk della rete di Urbano Cairo e sempre più apertamente schierata contro Giorgia Meloni, quasi una versione femminile di Tomaso Montanari.

“Abbiamo sentito dire all’onorevole Sasso di Futuro nazionale ‘partigiani comunisti vigliacchi’, il partito di Vannacci indagato per ricostituzione del partito fascista, che aria tira in Italia?”, chiede Formigli servendo la risposta su un piatto d’argento.

“Tira una brutta aria, tira un vento nero - risponde secca la Ponzani, con voce greve e sguardo accigliato -, perché i partigiani che sono stati la parte migliore del nostro Paese vengono insultati, e chi insulta loro insulta la Costituzione. Vorrei ricordare a chi ha insultato i gappisti fiorentini che uccisero Giovanni Gentile, il più fascista degli intellettuali e che si intestò la riforma della scuola, la riforma più fascista del Ventennio, che a indicare Gentile come obiettivo fu una certa Teresa Mattei, eletta all’Assemblea costituente tra coloro che scrissero l’articolo 3 della Costituzione. Teresa Mattei ebbe un fratello massacrato nel carcere di via Tasso che si impiccò in cella pur di non parlare”.

“Noi - conclude la Ponzani - queste cose dobbiamo ricordarle perché sono la nostra radice, una radice che qualcuno vorrebbe spodestare per mettere al posto della radice democratica e anti-fascista una radice nera bandita dalla nostra Costituzione”.