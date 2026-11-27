“So bene chi sia Claudio Martufi, ex uomo del Sisde: lo inseguii per fargli qualche domanda ma mi diede un pugno”: Massimo Giletti lo ha detto in un video pubblicato su Instagram parlando del giallo sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e dell’uomo che, secondo la trasmissione Chi L’ha Visto?, sarebbe dietro la voce del telefonista anonimo individuata dal Ris.

“Mi ricordo molto bene di Claudio Martufi, ex agente del Sisde, i servizi segreti civili di qualche tempo fa - ha spiegato il conduttore, che ne parlerà nella prossima puntata de Lo Stato delle Cose su Rai 3 -. L’avevo inseguito lungo via del Corso per fargli una serie di domande sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. A un certo punto lui perde la testa e mi colpisce con un pugno”. E ancora: “Ora, secondo Chi l’ha visto?, sarebbe lui la voce scoperta dai carabinieri del Ris in una audiocassetta contenuta nella cantina di proprietà dello zio Mario Meneguzzi, lo zio di Emanuela Orlandi”.

Per Giletti, però, c’è qualcosa che non torna: “Non sono certo che sia lui. Bisognerebbe essere molto più attenti nella verifica. Ne parleremo, ovviamente, a Lo Stato delle Cose, lunedì sera alle 21.15. Però invito tutti alla grande cautela. Magari fosse lui: visto il ricordo che mi ha lasciato, non mi dispiacerebbe. Però, secondo me, è una pista sbagliata”.