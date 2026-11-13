Dritto e rovescio, Paolo Del Debbio spiana i due maranza: “Vi posso chiedere un favore?”, ovazione

“Vi posso chiedere un favore, per una volta in questa trasmissione?”. Paolo Del Debbio, nel bel mezzo del segmento di Dritto e rovescio su Rete 4 dedicato, come da tradizione, al tema dei maranza, si rivolge direttamente ad alcuni italiani di seconda generazione invitati in studio. E li rimbrotta a muso duro. "

“Fate una frase di questo tipo: ‘Mi dispiace per quel che è successo, punto. Non ‘mi dispiace per quel che è successo, ma’, o ‘però’”. Si sta discutendo di un ragazzo aggredito dal branco per un furto, ma il tema è più generale. “Poi uno fa tutte le sue considerazioni sull’emarginazione, sul fatto che siete bistratti, che non siete integrati... Per carità, io discuto su tutto, ma una volta!”. Il pubblico applaude convinto.

“La stai mettendo come se la colpa fosse di quel ragazzo che siccome ha visto che c’erano 15 opersone che lo aggrediscono, avendo visto la malaparata avrebbe fatto meglio a ritirarsi, a non difendere la propria roba - prende quindi la parola Giuseppe Cruciani, sempre rivolgendosi ai giovani ospiti -. Magari però ha reagito come avresti reagito tu. Dare la colpa a quel ragazzo, invertire la responsabilità... Tu dovresti dire: ‘Quelli sono dei criminali punto e basta e arrivederci”.

La richiesta di Paolo Del Debbio ai ragazzi di seconda generazione in studio a #drittoerovescio pic.twitter.com/K7OQsrDgdN — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) November 12, 2026

“Sì ma dov’è la polizia? Dov’è lo stato italiano?”, protesta il giovane, con Cruciani che sbotta: “Ma la polizia non può essere ovunque, presidiare ogni metro del territorio italiano”. Chiude il cerchio ancora Del Debbio: “Prima è colpa di quello aggerdito, poi della polzia, ci mettiamo anche l’angelo custode, la Vergine Maria, i cherubini, i serafini… vogliamo metterci San Giuseppe? Non lo so...“.