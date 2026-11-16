Lacrime e commozione in diretta per Mara Venier. Nel corso dell’ultima puntata di Domenica In, andata in onda domenica 15 novembre, la conduttrice, con la voce spezzata e visibilmente commossa, ha voluto dedicare un pensiero e mandare un in bocca al lupo a Marco Luci, capo autore del programma.

“Buongiorno a tutti e benvenuti. Prima di cominciare questa puntata io voglio salutare il mio faro, Marco Luci, il mio capo autore, che oggi non c’è”, ha esordito la conduttrice. Per poi aggiungere: “Marco, ti vogliamo bene, che dirti? Daje tutta, non mollare mai, noi ti aspettiamo”.

Venier non ha voluto aggiungere ulteriori dettagli e non ha rivelato al pubblico le motivazioni che hanno impedito all’autore di essere presente negli studi televisivi. A spiegare quanto accaduto ci ha poi pensato Fanpage. Stando a quanto riportato dalla testata diretta da Francesco Cancellato, Luci “è stato sottoposto a un delicato intervento che lo terrà per qualche tempo lontano dagli studi televisivi”.

Marco Luci, nato a Roma il 7 aprile 1956, è tra gli autori più apprezzati della televisione italiana. Dai primi anni Novanta lavora come autore e ideatore di programmi televisivi per Rai e Mediaset, firmando format di grande successo come I Cervelloni, Ciao Darwin, Fantastica Italiana, Chi ha incastrato Peter Pan? e i Venice Music Awards. Storico collaboratore di Paolo Bonolis, insieme a Stefano Jurgens e Federico Moccia, affianca all’attività televisiva la scrittura giornalistica, la collaborazione con riviste specializzate e l’insegnamento di scrittura creativa presso la LUISS Business School di Roma.