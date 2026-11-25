Dopo Enrico Mentana, La7 potrebbe salutare altri giornalisti di punta della rete di Urbano Cairo. Come riporta Il Domani, secondo alcune speculazioni potrebbero dare l’addio anche Paolo Celata e Alessandra Sardoni, che potrebbero appunto seguire Mentana nella sua prossima avventura televisiva. Si tratta di due volti molto noti di La7 e in particolare dei programmi condotti proprio da Enrico Mentana. Celata siede ogni venerdì tra gli ospiti fissi di Diego Bianchi a Propaganda live mentre Sardoni è una delle opinioniste fisse di Massimo Gramellini a In altre parole. E nel frattempo si stanno rincorrendo le voci che danno Giovanni Floris come il profilo individuato da Cairo per succedere a Enrico Mentana alla direzione del TgLa7. Il giornalista, infatti, con il suo DiMartedì negli ultimi anni ha fatto la felicità del suo editore con ascolti alti e stabili, diventando una delle colonne portanti del palinsesto.

Intanto Enrico Mentana ha provato a smentire tutte quelle voci che lo danno prossimo a uno sbarco a Sky/Tv8. “Oggi ho letto molte notizie sul mio futuro, alcune del tutto nuove anche per me! A presto per mettere le cose in caso, fuori dai pettegolezzi”, ha detto il celebre giornalista televisivo in un post pubblicato su Facebook.