È sempre andato controcorrente. Nel 1994, quando a 25 anni ha lasciato gli 883 per inseguire l’American Dream. E oggi, con l’effetto revival della serie TV Sky, lui guarda molto più avanti. Ha sempre vissuto nel futuro Mauro Repetto, e nel libro Election Day 2067 (Acheron Books), il suo esordio nella narrativa, stabile in vetta alle classifiche nella categoria fantascienza, ce ne offre uno spaccato .Un‘epoca utopica in cui «per sopperire alla mancanza di un leader politico che possa federare tutti i popoli», vengono clonati i grandi personaggi del passato: Che Guevara, Gengis Khan, Cleopatra, fino a John Lennon. «Immagino uno scenario alla “Frankenstein” di Mary Shelley, un Jurassic Park umano».

Un romanzo che si colloca in un tuo percorso creativo sempre più variegato. «Figlio del fascino subito, fin dalle elementari, dai libri di Verne e Asimov. In un’età più matura, poi, io e Max Pezzali scrivevamo di tutto: la musica non è stata la prima “scorribanda”. Quando lavoravo come animatore turistico, abbiamo buttato giù degli sketch, che a fine anni ‘80 proponevo nei villaggi. Poi siamo passati al rap e al pop. Scrivere è da sempre l’abito che indosso con più piacere. Una versione cinematografica di questo libro l’avevo proposta a Los Angeles, dove l’avevano accolta come game changer».

E come mai non se ne fece nulla? «Per la lingua: non avevo padronanza dell’inglese, ogni volta che spiegavo la trama rimanevano perplessi su come sarei potuto esserne lo sceneggiatore. Peccato, era piaciuta ad Hollywood e in Inghilterra.Fai un salto dal futuro, in un momento in cui la serie sugli 883 ci sta riportando al passato».

Ti smuove qualcosa, rivedere e rivivere la vostra storia?

«Scomodo Kipling: “Sarai un uomo se tratterai la vittoria e la sconfitta come impostori”. Ho sempre cercato di essere me stesso, senza urlare cercando il successo, né scacciando una sconfitta. Ora torniamo in auge perché siamo due “normaloni”, riusciti a realizzare delle canzoni bellissime. Una normalità in cui tutti si possono riconoscere, come nei nostri testi».

Un passaggio che ti ha particolarmente emozionato o fatto incazzare?

«Quando io, il mio personaggio insomma (ride, ndr), dico alla modella, Brandy “Goditi la salita”, lo trovo bellissimo, lo auguro a tutti: il gusto dello sforzo, della menata, della paranoia quotidiana per trovare una soluzione. Vorrei però cambiare quello che il mio attore (Matteo Giuggioli, ndr) dice subito dopo: “Quando arrivi in cima non senti niente”. Non è vero, è un momento di grazia, quasi di nirvana».Nel 1994 il futuro era nel sogno americano che hai coraggiosamente vissuto, raccontandolo poi come un “palo-fuori”.«È la mia sola grammatica, il mio solo carburante, il futuro. Non solo non penso al passato, ma neanche al presente. Mio padre direbbe che è una tipica “fuga in avanti”, per non essere responsabile, io però ho sempre pensato a concretizzare le mie voglie. In questo libro traccio una visione partendo dal mio quotidiano, come negli 883 con Pezzali: dal disco orario solare di Con un deca a qui il passo è breve».

Hai sempre saputo reinventarti, da musicista ad attore, fino a ritrovarti oggi come scrittore. Una capacità di cui l’AI ci priverà?

«Nel libro parlo del match tra imprevedibilità umana e algoritmo.Porto un grande warning sul non diventare schiavi dell’IA, per essere noi ad utilizzarla, solo in ricerche e in “missioni” corte. Ovviamente non siamo i Flintstones, non viviamo nelle caverne: dobbiamo abbracciare ogni progresso tecnologico. Sono quindi favorevole, senza però cederle il nostro libero arbitrio».

Potranno esserci dei nuovi 883 e un nuovo Mauro Repetto, nell’epoca dell’AI?

«Assolutamente. Noi stessi usavamo strumenti tecnologici all’avanguardia per nostra epoca, come il campionatore, senza saper suonare alcuno strumento. Solo con il sample, come tutti i rapper. Nel 2067 immagino che due provincialoni, magari da Mestre e non da Pavia, potrebbero utilizzare nuovi modi di trasmissioni di testi e di canzoni, di pezzi e di idee, per creare qualcosa. Non solo in musica ma in racconti, esperienze di vita, di odori e di sapori. Vai a sapere quale nuova forma di entertainment ci sarà nel 2067...».

Come vorresti che fosse ricordato Mauro Repetto, nel 2067 e oltre?

«Come uno che aveva il superpotere dell’energia e della voglia».