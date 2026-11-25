“Gli abusi di potere da parte delle forze dell’ordine non sono rari e la profilazione razziale è una realtà tristemente documentata”: lo ha scritto in una storia Instagram Youssef Siher, il ricercatore fermato lo scorso 24 ottobre dalla procura di Milano con l’accusa di essere stato la mente e l’amministratore dei canali del Movimento 17 ottobre, e poi scarcerato dal gip, che ha negato la convalida del fermo. Per il 30enne si tratta del secondo post sui social nel giro di 24 ore. Nel primo aveva scritto: “Resistenza fino alla Liberazione”.

Nel nuovo intervento social, Siher ha fatto riferimento al caso di Ramy Elgaml, il ragazzo che morì nel 2024 dopo un inseguimento da parte dei carabinieri. In particolare, ha ripubblicato un testo scritto due anni fa, in cui sosteneva: “Ramy, come molti altri giovani razzializzati, aveva motivo di temere un controllo da parte della polizia”. E poi: “La paura di essere fermato, perquisito e addirittura maltrattato, non per ciò che si è commesso ma per ciò che si è, è un’esperienza quotidiana per molte persone”.

Dopo le gravi accuse di razzismo, aveva proseguito: “È fondamentale evidenziare inoltre che il dibattito su questi temi non dovrebbe essere confinato alla mera difesa dei più deboli. Le realtà politiche e sociali che si impegnano nella lotta contro il razzismo e le disuguaglianze non devono cadere nel tranello di una politica che si nutre della divisione. La riflessione sul trattamento delle comunità razzializzate da parte delle società civile si deve configurare e articolare in una critica profonda alle dinamiche e strutture di potere”. A detta sua, c’è una “narrazione che riduce le comunità razzializzate a oggetti su cui intervenire e da assistere, anziché riconoscerne il ruolo di soggetti attivi del cambiamento”.