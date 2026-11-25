Vittorio Feltri ci ha regalato un piccolo scorcio della sua vita privata. Il fondatore di Libero e direttore del Giornale ha pubblicato sui social una foto che lo ritrae al Baretto a Milano insieme niente poco di meno che a Mario Draghi. L’ex presidente della Bce ed ex presidente del Consiglio, al momento, è “disoccupato”. Se così si può definire. Ma resta sempre sulla bocca di tutti quando si tratta di collocarlo al vertice dell’Unione europea o sul Colle più importante di Roma, come successore di Sergio Mattarella.

A tavola si è parlato un po’ di tutto. Dal lavoro al gentil sesso. E ovviamente anche di politica. E proprio su questo ultimo punto che il fondatore di Libero è stato incalzato nell’ultima puntata di Un Giorno da Pecora, il programma radiofonico di Rai Radio 1 condotto da Giorgio Lauro e Nancy Brilli.

“Del centrosinistra, del campo largo... le ha detto qualcosa? Draghi è preoccupato, è interessato?”, la domanda in diretta del Simpatico Lauro. “No, del campo largo credo che dalle poche parole che mi ha detto penso che gli faccia leggermente schifo”, la replica sincera di Vittorio Feltri. “Ah ecco. Questo però dalle poche parole diaciamo... non si è addentrato tanto signor Feltri”, ha proseguito il conduttore. “No, no”, ha chiosato il direttorissimo.