Da quando Enrico Mentana ha annunciato che non condurrà più il TgLa7 intorno a lui si sono scatenate delle voci incontrollabili. Il giornalista è finito al centro di un telemercato clamoroso. E in tanti si sono lanciati in sgangherate previsioni sul suo futuro. E lo stesso Mentana sta cercando in tutti i modi di riportare la situazione alla normalità.

“Io lo capisco che è colpa mia - le sue parole su Instagram -, sono io che ho annunciato l’addio a fine anno al TgLa7, e poi che non tornerò nei tg in cui sono già stato a lungo (Tg1, 9 anni; Tg5, 13 anni), perché mi piace cimentarmi con imprese nuove. Ma ogni giorno qualcuno che si battezza ‘informato’ rivela dove andrò e a fare cosa, ed è sempre un posto diverso...”.

E ancora: “Allora, facciamo un’operazione di pulizia: non è un segreto che ho ricevuto in questi mesi proposte che mi hanno lusingato dai vertici dei principali gruppi televisivi (quattro su sei, per amor di verità non ho ricevuto offerte da Discovery né rilanci da La7). Voglio portare a compimento il lavoro che sto svolgendo da ormai 16 anni e poi comunicherò la mia decisione, che non ho ancora preso”.