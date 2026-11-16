Il mondo si prepara al vertice tra Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping, in programma giovedì prossimo, 19 novembre, a Shenzhen, in Cina. Un trilaterale che molti osservatori hanno già ribattezzato come “una nuova Yalta”, evocando la storica conferenza nella quale Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill e Iosif Stalin si spartirono il mondo al termine della Seconda guerra mondiale. Secondo Federico Rampini, tuttavia, i due vertici non hanno nulla a che vedere l’uno con l’altro.

Ospite di David Parenzo a L’aria che tira, su La7, l’editorialista del Corriere della Sera ha infatti dichiarato: “Tutti e tre faranno finta, ciascuno a modo suo, che sia una nuova Yalta, ma non siamo in quella situazione lì. La Yalta non ci sarà, non sono in grado di spartirsi il mondo quei tre lì. A tutti e tre in un certo senso basta la foto, basta fare finta che sia una Yalta”.

Secondo Rampini, “Putin è in uno stato terribile con un’economia sfasciata e una guerra che va molto male per lui di cui lui non riesce più a spiegare le ragioni nemmeno ai suoi. Trump ha perso le elezioni e il suo partito è stato malamente travolto dagli errori. Xi Jinping, nonostante tutta la vetrina scintillante di Shenzen, ha un’economia molto più debole di quanto sembri con un tasso di disoccupazione giovanile oltre il 20%, un mercato immobiliare distrutto che ha impoverito i risparmiatori cinesi, esporta tantissimo ma perché non vede all’interno, i consumi sono depressi”.

“Quindi - ha concluso - sono tre debolezze che fingeranno una specie di sceneggiata stile Yalta senza averne veramente i mezzi”.

Guarda l’intervento di Federico Rampini a L’aria che tira su La7