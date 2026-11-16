“Oggi il potere non si vergogna di mentire, quasi lo rivendica”. A dirlo, ospite di In Altre Parole su La7, è Corrado Formigli che si lascia andare all’ennesimo attacco al governo Meloni. “Io devo semplicemente rassicurare te che mi hai votato, te che stai al mio fianco. Quindi noi siamo dalla stessa parte, nella stessa curva - prosegue il conduttore di PiazzaPulita -. La verità non esiste, esiste una post-verità che è la mia. E se tu giornalista mi rompi le scatole, esprimi un’opinione e mi critichi, scendi sul campo, prendi voti e vediamo chi vince. E quindi questo è l’ulteriore elemento. Cioè la riduzione a fazione politica opposta del giornalismo critico”.

Per Formigli “se tu esprimi un’opinione, non hai più diritto, non sei più titolato come giornalista poi a raccontare i fatti per quello che stanno. Quando noi sappiamo che il giornalismo è fatto sia di esprimere delle opinioni, sia di raccontare dei fatti”.

E ancora: “Possiamo scegliere che fatti raccontare, naturalmente, ma poi i fatti sono fatti, nel senso che quando andiamo dentro la realtà la dobbiamo raccontare per quella come l’abbiamo vista. Ecco, tutto questo viene negato. Siamo in un mondo di ultras, siamo in un mondo di curve e le domande sono diventate insopportabili”.