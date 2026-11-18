“Oggi la notizia è l’addio di Emanuele Fiano al Partito democratico dopo il voto sul Disegno di legge sull’Antisemitismo che non introduce alcun nuovo reato: è solo una legge che da delle nuove linee guida. Quindi Caporale potrà ancora dire che Netanyahu è un criminale. Puoi dire tutto quello che vuoi”. A L’aria che tira, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da David Parenzo, è stato ospite Antonello Caporale. La firma del Fatto Quotidiano è parsa subito scettica circa l’approvazione del ddl antisemitismo appena approvato dal Parlamento.

“Vorrei capire se è una legge razziale o meno...”, il dubbio di Caporale. “Come razziale? Nel 1938 c’era la legge razziale - la replica di Parenzo -. Qui ti è un po’ scappata...”. “Scusa, l’ebraismo è tutelato da una legge e l’islam no”, ha insistito il giornalista. E a quel punto il padrone di casa ha spiegato a tutti i telespettatori in cosa consista questa nuova legge.

“La nuova legge non introduce nuovi reati, propone strumenti per reprimere l’odio - la spiegazione del conduttore -, recepisce la definizione della Ihara che è una definizione votata da tutti nel precedente governo Conte, viene ratificata dal Parlamento europeo, è adottata da 25 Paesi europei ed è applicata anche in Romania, in Gran Bretagna e in Austria. Viene considerato antisemita sostenere che l’esistenza dello Stato di Israele è un’espressione di razzismo, fare paragoni tra la poitica israeliana di oggi e quella dei nazisti e considerare gli ebrei collettivamente responsabili per le azioni di Israele”. “Vadol da giudice se sostengo questo?”, il delirio di Caporale. “No, perché non è un reato”, ha chiosato Parenzo.