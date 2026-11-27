“Prenda uno come Federico Faggin, l’italiano che lavorava in Olivetti e ha inventato il primo microprocessore. Per gente come lui ci vorrebbero monumenti, mica più tasse”. A dirlo non è un esponente di Fratelli d’Italia e nemmeno un pericoloso nazionalista, ma Franco Debenedetti.

Il 93enne, fratello del più celebre Carlo, è stato tra le altre cose anche senatore del Pds e della Ds per ben tre legislature. E, in un’intervista rilasciata a Repubblica, ha di fatto affossato l’ennesimo tentativo del campo largo di portare in Italia la solita patrimoniale. “Lo dico in modo un po’ brutale: se uno è diventato molto ricco, è anche probabile che abbia avuto un’inventiva tale da guadagnarsi quei soldi - ha spiegato Debenedetti -. Allora tu, come Stato, hai interesse a tagliare le gambe a quelli che arricchiscono il Paese?”.

Debenedetti tira in ballo Luigi Einaudi, che definiva la patrimoniale come una doppia tassa, perché incide su soldi che già sono stati tassati come redditi. E “va anche più in là, perché non si tratta solo di addizioni e sottrazioni. Se uno ha guadagnato tantissimi soldi con una sua invenzione, chi ci dice che lasciarglieli non sia il modo migliore di allocare i soldi? Pensi ad esempio a chi ha creato Nvidia o a Elon Musk con i suoi satelliti Starlink. Un conto è tagliare degli utili che sono stati ottenuti da un’invenzione. Un altro è tagliare dei soldi che stanno facendo delle cose, che contribuiscono al progresso”.

In questo senso, la patrimoniale è come il mostro di Lockness, visto che ogni tanto riemerge. “Più che altro il mostro viene richiamato fuori, in nome dell’uguaglianza sociale - ha detto a Repubblica -. Se la patrimoniale vuol dire levare dei soldi da una parte per darli a un’altra, la domanda è: chi ne fa un uso migliore? Con quei soldi si producono altri soldi. Chi è più capace di farlo? Non è ovvio che uno guadagna di più, l’altro guadagna di meno e facciamo pari e patta”.