Terremoto in via Solferino. Al Corriere della sera sta succedendo di tutto. Dopo che lo storico direttore della testata Luciano Fontana, in carica da ben 10 anni, è stato gentilmente accompagnato alla porta da Urbano Cairo, sarebbe scoppiato un putiferio dentro la redazione. Il motivo? Il cambio repentivo della direzione e le voci che girano riguardo alcuni tagli. E proprio per completare quest’ultimo punto sarebbe stato chiamato Stefano Barigelli (ex direttore della Gazzetta dello Sport) come successore di Fontana.

Ieri, giovedì 27 novembre, la redazione ha risposto coi fatti: pubblicando la lettera di Gianni De Gennaro a firma di Giovanni Bianconi e Fiorenza Sarzanini. Ma, come riporta Dagospia, la giornalista starebbe riflettendo su un clamoroso addio al Corriere della sera. Negli scorsi mesi Fiorenza Sarzanini era finita nel mirino del Gruppo Gedi. L’ad Mirja Cartia aveva pensato alla firma del Corsera come nuova direttrice di Repubblica. Ed era stata la stessa Mirja Cartiaa spingere per Annalisa Cuzzocrea alla guida dell’Huffington Post.

Intanto il cda di Rcs MediaGroup ha espresso il proprio apprezzamento a Luciano Fontana per l’attività svolta in questi oltre undici anni di direzione del Corriere della Sera, nel corso dei quali ha dato un importante impulso allo sviluppo digitale del Corriere e alla crescita degli abbonamenti, salvaguardando, anche nell’attuale contesto di profondi cambiamenti, i valori di autorevolezza, indipendenza e qualità dell’informazione. Il cda del gruppo editoriale, presieduto da Urbano Cairo, ha espresso i propri migliori auguri a Barigelli, “il cui compito - conclude la nota - sarà di guidare il Corriere della sera in questa nuova fase di grande trasformazione, con l’obiettivo di rinnovarsi senza perdere il legame con la propria storia e continuando a rappresentare un punto fermo per chi cerca informazione affidabile, autorevole e di qualità”.